Chantal Janzen trekt spannend pak aan speciaal voor zoontje Bobby

Ook de presentatrice besloot gewoon gezellig met haar zoontje mee te doen en in de huid van Spiderman te kruipen. Chantal schrijft: ‘Yep. Bob’s wens is uitgekomen. Z’ n moeder als Spiderman. Spidermam. Blij dat ‘ie was. Hij straalde de hele dag.’

Niet mee naar huis

Wel benadrukt Janzen: ‘En nee, ik neem dit pak niet mee naar huis schat. 👋🏼 Al zat het dus best lekker, moet ik toegeven.’

Altijd aan

In haar editorial voor het tijdschrift liet Chantal al weten dat Bobby momenteel niet uit het pak van zijn grote held te krijgen is. ‘Of hij nou naar opa en oma gaat of naar de supermarkt, dat pak moet aan. Zelfs wanneer het 35 graden is en het zweet op zijn voorhoofd staat.’

Geen zin in

Janzen is inmiddels op het punt dat ze haar zoontje het pak maar gewoon lekker laat dragen. ‘Als ik daar elke keer een punt van zou maken, zou ik de hele dag opgefokt en gestrest rondlopen en daar heb ik helemaal geen zin in. Het is een kwestie van even diep inademen bij de eerste verkleedronde van de dag, en weer goed uitademen bij de dertiende.’

Laten varen

De presentatrice laat Bobby gewoon lekker zijn eigen koers varen en kijkt af en toe in de handleiding. ‘Trek als het nodig is aan de bel, maar geniet vooral van alles waar je langskomt. Voor je het weet zijn ze groot en kopen ze hun eigen boot. Ik moet er nog niet aan dénken.’ Wel heeft ze nog één opmerking: ‘Zolang je vader niet in een adult-versie in de slaapkamer verschijnt, vindt mama alles goed.’

