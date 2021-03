Chantal Janzen (42) reist voor haar nieuwe tv-programma ‘Chantals Beauty Camper’ door heel Nederland om make-overs uit te delen. Als ze daar een dochtertje van een van de deelnemers in haar armen krijgt horen we de eierstokken van de presentatrice bijna rammelen.

‘Het kan nog’

‘Lieverd als je kijkt’, begint Chantal terwijl ze kleertjes uitzoekt voor de kleine spruit. ‘Op zich kan het nog hè? Praktisch gezien zou het nog kunnen.’ De presentatrice ziet het in ieder geval wel zitten, na het zien van een kast vol roze items. ‘Dan denk je ook wel weer heel even van: Goh, ook wel heel leuk om een meisje te hebben.’

Grote hint

Het is in ieder geval een grote hint naar haar man Marco. ‘Ik zeg het maar gewoon heel even, als een bepaald iemand kijkt met wie ik samenleef’, sluit ze af.

Derde kindje

Vorig jaar ging Janzen in haar eigen tijdschrift in op de vraag of er nog een derde kindje komt met haar geliefde Marco Geeratz. ‘Ik zeg nooit nooit’, aldus de blondine. ‘Het is gewoon zo leuk, om zo’n klein wezen rond te hebben lopen.’

Samengesteld gezin

In haar twintiger jaren werd Chantal stiefmoeder van drie bonuskinderen. ‘Dat was best even wennen’, gaf ze onlangs toe. ‘Een samengesteld gezin moet groeien, daar moet je hard voor werken, met z’n allen. En dat hebben we gedaan. Samen met m’n eerste grote liefde.’ Inmiddels zijn ze als gezin ‘vergroeid’, hoe pittig het soms ook was. ‘Nu mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met z’n vieren’ zijn.’

Happy family

Chantal en Marco hebben samen twee kinderen: James van 12 dus en Bobby van twee jaar oud. Of daar in de (nabije) toekomst nog een derde bij komt, verklapte Janzen eerder in haar eigen magazine &C. Uit een eerdere relatie heeft Geeratz nog drie kinderen. In 2014 stapte hij in het huwelijksbootje met de presentatrice.

