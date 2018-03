Charlize Theron’s nieuwe film Tully enorm herkenbaar voor moeders

Iedere moeder kent het wel: de slapeloze nachten, de gevoeligheid van je vajayay en de pijn aan je gigantische borsten. Om dan nog maar te zwijgen over de rest van je lichaam dat een eigen leven is gaan leiden. In de nieuwe film Tully toont Charlize Theron alle ongemakkelijkheden van het moederschap. Inclusief de typische blunders…

Het moederschap: het is zo iets prachtigs, maar soms ook lastig. Naast dat je leven volledig is veranderd, ben je soms ook gewoon de controle kwijt. Natuurlijk is daar niets mis mee, maar het is soms wel frustrerend. Charlize weet dit met haar rol als Marlo dan ook precies weer te geven.

Nanny

In de film wordt het Marlo, nadat ze is bevallen van haar derde spruit, namelijk allemaal even te veel. Ondanks dat ze er eerst niets van een nanny wil weten, gaat ze toch op het aanbod van haar steenrijke broer in. Ze huurt Tully in om vooral in de avonduren te helpen en dat blijkt al snel een geschenk uit de hemel te zijn. Al is uiteindelijk niets wat het lijkt…

Bron: Famme Beeld: YouTube, Tully