Op werk vertellen dat je zwanger bent? Dit zijn de officiële regels

Aan een kinderwagen, aankleedkussen en stapel hydrofiele doeken denkt de gemiddelde ouder in spé wel. Maar wat moet je nog meer regelen/doen/weten als je zwanger of net bevallen bent? VIVA Mama zet alle rechten en regelzaken voor je op een rijtje.

Erkenning aanvragen

Kijk, dat jij de moeder bent, daar zal niemand over twijfelen als je straks achttien uur lang weeën weg puft en er uiteindelijk een wolk van een baby uit perst. Maar voor je partner is dat minder vanzelfsprekend. Bovendien is degene die het zaadje heeft geplant niet automatisch de vader van jouw kind. Dus: ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap, dan moet je partner jullie kind erkennen bij de gemeente. Hiermee wordt hij of zij juridisch ouder. Idealiter regelen jullie de erkenning voor de 24e week van je zwangerschap, voor het geval de baby te vroeg wordt geboren. Je kunt dan meteen ook de achternaam kiezen. Als je dit niet doet, krijgt de baby na de geboorte automatisch de achternaam van de moeder en kost het je geld om de achternaam te wijzigen

Ouderlijk gezag regelen

Oké, de baby is erkend, maar daarmee heeft je partner in feite nog niks te zeggen over jullie spruit. Naast de erkenning moet je namelijk ook het ouderlijk gezag aanvragen. Ook hier geldt weer: mits je geen geregistreerd partnerschap hebt of bent getrouwd. Hiervoor moet je bij de rechtbank een verzoek indienen. Tegenwoordig kan dat makkelijk online via het digitaal loket rechtspraak.nl met het BSN-nummer van je kind.

Verzekeringen checken

Dat een baby krijgen veel geld kost, ontdekte je misschien al bij het aanschaffen van de babyuitzet. Des te belangrijker is het om te checken of je het juiste pakket bij je zorgverzekeraar hebt afgesloten als je zwanger bent. Zo kom je na de bevalling niet voor verrassingen te staan (lees: een dikke vette rekening achteraf). De basisverzekering vergoedt alle verloskundige zorg – dat wil zeggen alle afspraken bij de verloskundige en hulp bij de bevalling – en twee echo’s: de termijnecho (rond de twaalf weken) en het structureel echoscopisch onderzoek, ook wel de twintigwekenecho genoemd.

Bovendien valt de verloskundige zorg niet onder het eigen risico. Dat scheelt je in de meeste gevallen €385. Kraamzorg wordt ook vanuit de basisverzekering vergoed, maar hiervoor betaal je wel een eigen bijdrage van € 4,50 per uur voor kraamzorg bij je thuis.

De kosten voor de NIPT-test en combinatietest moet je zelf betalen, tenzij je een medische indicatie hebt. Ga je thuis bevallen of ben je medisch en moet je naar het ziekenhuis, dan krijg je het hele feest vergoed. Ben je niet medisch maar wil je toch graag in het ziekenhuis of in een kraamhotel bevallen? Dan krijg je € 219 vergoed, de rest moet je zelf bijleggen. Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je misschien meer geld terug van je zorgverzekeraar. Check dat dus even.

Of je een zwangerschapscursus vergoed krijgt of je kraampakket (die doos vol fijne spullen als zoogkompressen, gaasbroekjes, plastic matjes voor op je matras) verschilt per pakket en verzekeraar. Binnen vier maanden na de geboorte moet je je baby aanmelden bij je zorgverzekeraar. Tot achttien jaar is hij/zij gratis met jou meeverzekerd.

Verder rest je alleen nog te checken of je inboedel-verzekering up-to-date is met al die dure babyspullen, of je opstalverzekering nog klopt, of je een reisverzekering hebt met dekking voor een gezin met kinderen en

of je je autoverzekering misschien moet uitbreiden met een gezinspakket of een aanvullende inzittendenverzekering.

Baby on the way

De meesten zullen niet meteen na een positieve test naar hun baas rennen, maar wachten tot de termijnecho is geweest. Officieel hoef je tot drie weken voordat je zwangerschapsverlof ingaat niks te vertellen. Of dat in de praktijk te doen is met een steeds dikker wordende buik is één ding. Het tweede ding is: volgens de wet heb je recht op bescherming tijdens je zwangerschap. Zo mag je niet te veel bukken, te zwaar tillen of werk doen dat schadelijk kan zijn voor de baby. Bovendien mag je in de baas z’n tijd naar afspraken met je verloskundige of gynaecoloog. Daarnaast heb je tot zes maanden na je bevalling recht op extra pauzes, hoef je niet over te werken of nachtdiensten te draaien en moet je kunnen uitrusten op een bed of bank in een rustige kamer.

Verlof

Zes tot vier weken voor je uitgerekende datum mag je met verlof. Alle tijd om aan je nesteldrang toe te geven, nóg een keer naar de Hema voor een rompertje/dekentje/spuugdoek en de vluchttas voor het ziekenhuis in- en uit- en weer inpakken. Verder: slapen nu het nog kan, langs de kapper, de manicure en de waxbar. Oh ja, en Netflix uitspelen natuurlijk.

Je totale verlof duurt zestien weken. Als je baby er eenmaal is, heb je nog minimaal tien weken vrij, ook als ie na de uitgerekende datum wordt geboren. Het verlof vraag je aan met een zwangerschapsverklaring, die je kunt opvragen bij je verloskundige of huisarts. Als je in loondienst bent, is je zwangerschapsuitkering gelijk aan je salaris. Ben je zelfstandige of werkloos dan vraag je het verlof aan bij het UWV en is de zwangerschapsuitkering afhankelijk van je inkomen in het jaar vóórdat je zwanger werd, maar nooit hoger dan het minimumloon. Op de website van het UWV kun je zien of je in aanmerking komt voor een ZEZ-uitkering (Zelfstandige en Zwanger uitkering).

En je parter? Die krijgt ook verlof. Eerst was dat drie dagen, nu is dit vijf. En vanaf 1 juli 2020 mag de partner in het eerste half jaar na de bevalling zelfs vijf weken aanvullend kraamverlof aanvragen en krijgt dan 70% salaris uitgekeerd. Kunnen jullie gezellig samen babywasjes draaien, flesjes uitkoken, luiers verschonen en bonden met de baby.