Verrassing: Chrissy Teigen en John Legend verwachten derde kindje

Prachtig nieuws om deze vrijdag mee te beginnen: Chrissy Teigen is in verwachting. Het 34-jarige model en haar man John Legend (41) kondigen het nieuws donderdag aan in de nieuwe videoclip van de zanger.

Chrissy Teigen opnieuw zwanger

Het stel maakte het babynieuws op bijzondere wijze bekend in de videoclip van Johns nieuwe single Wild. In de clip van het nummer, waarin de zanger zijn liefde voor de 34-jarige Chrissy bezingt, is aan het slot duidelijk een beginnend babybuikje bij het model te zien. Terwijl het koppel met hun kinderen op het strand staat, zoomt de camera in op Chrissy’s buik, die ze liefdevol vasthoudt.

Happy family

John en Chrissy leerden elkaar in 2006 kennen en stapten zeven jaar later, in 2013, in het huwelijksbootje. De twee hebben al twee kinderen: dochter Luna (4) en zoon Miles (2). Ook zij maken kort hun opwachting in de videoclip.

Miles en Luna

In de videoclip passeren Miles en Luna misschien maar kort de revue, maar op Instagram deelt Chrissy met regelmaat een kiekje van haar twee kinderen.

