Gala verhuist met haar gezin van Amsterdam naar Curaçao: ‘TWEE MAANDEN! F*cking hell, dat gaat snel’

Gala is trotse mama van Curtey (2) en al 9 jaar de vriendin van Jared. In Amsterdam had ze alles wat ze wilde: veel opdrachten als zzp’er, een mooi huis, een druk sociaal leven met familie en vrienden… Toch besloot ze eind vorig jaar samen met haar gezin te verhuizen naar Curacao. Die verhuizing, het grote avontuur, en alles wat daar bij komt kijken deelt ze op haar eigen blog. Wij vonden haar verhaal zo leuk, dat we een aantal blogs met terugwerkende kracht doorplaatsen. De eerste lees je hier.

15 oktober 2018

Yes! Je leest het goed, wij gaan naar Curacao verhuizen! Ik besef het nog steeds niet helemaal als ik het zo opschrijf maar het is toch echt zo. Over precies 5 weken stappen we op het vliegtuig om een nieuw bestaan op te bouwen aan de andere kant van de oceaan. Emigreren doe je natuurlijk niet zomaar en er zijn behoorlijk wat gesprekken, afwegingen en tranen aan vooraf gegaan. Let me explain.

Voor de mensen die ons goed kennen kwam ons besluit niet als een complete verassing. Jared komt namelijk van Curacao. Hij is daar opgegroeid en heeft er nog steeds veel familie en vrienden wonen. Dat hij ooit terug zou gaan naar ‘zijn’ eiland stond al vast. Dat was een van de eerste dingen die hij tegen mij zei toen we ruim 8 jaar geleden besloten om voor elkaar te gaan. De vraag was alleen wanneer…

Zodra Curtey geboren was merkte ik aan Jared dat de behoefte om terug te gaan sterker werd. Curtey is in November geboren en de dagen waren kort, donker en koud. Nu we zelf een gezin hadden miste Jared steeds meer zijn eigen familie om zich heen. Hij wilde graag dat Curtey zou opgroeien zoals hoe dat bij hem was: het hele jaar door buiten spelen in de tuin met vriendjes, neefjes en nichtjes, elk weekend naar het strand of varen, uitgebreide BBQ’s, over-the-top kinderfeestjes en altijd een goed humeur vanwege het klimaat. Een echte island boy.

Toen we begin dit jaar op het eiland waren voor het jaarlijkse familie bezoek stelde Jared uit het niets voor om een huis te gaan bezichtigen wat in de buurt te koop stond. Ik hield m’n adem in en m’n ogen werden groter. Ik keek hem aan in de hoop dat ik een lach op z’n gezicht zou zien verschijnen maar z’n gezicht was strak. “Ikben serieus” zei hij. “Ok kijken kan altijd, toch?” zei ik. En dat liet hij zich geen twee keer zeggen.

Dat huis is het uiteindelijk helemaal niet geworden maar vanaf dat moment wist ik dat naar Curacao verhuizen binnen afzienbare tijd ging gebeuren. Ik had dit totaal niet zien aankomen want we hadden net een halfjaar daarvoor een nieuw huis gekocht in Amsterdam. In de bizarre huizenmarkt was het ons gelukt om een woning te krijgen op een toplocatie en na een korte verbouwing was het helemaal naar onze wens. Hier zouden we de aankomende jaren gaan genieten, dacht ik. Nooit gedacht dat ik een jaar later weer de verhuisdozen stond in te pakken.

Toen we eenmaal terug waren in Nederland ging het snel. Het bedrijf waarvoor Jared werkt heeft ook een kantoor op Curacao en we waren nog geen twee dagen thuis of ze deden hem een aanbod dat hij niet kon weigeren. Na toch wel behoorlijk wat gesprekken en afwegingen vanuit mijn kant hebben we de knoop doorgehakt. We gaan naar Curacao verhuizen!

Maar wel onder twee voorwaarden (nou ja, eigenlijk wel meer maar ik denk dat ik daar een andere post aan ga wijden ;)). Ik wilde nog één volle zomer genieten in Amsterdam, en dan met name in ons nieuwe huis. En ik wilde Curtey’s 2e verjaardag nog in Nederland vieren met onze vrienden en familie hier. Dus dat betekent dat we in November gaan vertrekken. Over een paar weken dus. Nog 5 weken om precies te zijn. Dat is minder dan twee maanden. TWEE MAANDEN! F*cking hell, dat gaat snel.

Ik probeer me op allerlei manieren voor te bereiden maar ik besef me steeds meer dat dit zeker niet altijd zin heeft. Ik merk dat ik, nu ik aan het aftellen ben tot het moment dat we naar Curacao verhuizen, met heel veel gemengde gevoelens tegen dit nieuwe avontuur aankijk. Maar daar ga ik jullie uitgebreid meer over vertellen in de aankomende weken.

Over Gala

Gala (32) is trotse mama van Curtey (2) en al 9 jaar de vriendin van Jared. Naast de tijd die ze in haar gezin steekt, is Gala werkzaam als digital marketing freelancer. Daarnaast is ze in 2015 haar eigen bikini blog gestart, een project dat ze beschouwt als haar tweede kindje. Benieuwd naar Gala’s website, Cocktails & Curacao? Bezoek ‘m hier of volg Gala op Instagram.

