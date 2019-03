Gala’s eerste week op Curaçao: ‘We zaten in een goede vibe toen we nog in Nederland waren, maar we zijn weer terug bij af’

Gala is de trotse mama van Curtey (2) en al negen jaar de vriendin van Jared. In Amsterdam had ze alles wat ze wilde: veel opdrachten als zzp’er, een mooi huis, een druk sociaal leven met familie en vrienden… Toch besloot ze eind vorig jaar samen met haar gezin te verhuizen naar Curaçao. Die verhuizing, het grote avontuur, en alles wat daar bij komt kijken deelt ze op haar eigen blog. Wij vonden haar verhaal zo leuk, dat we een aantal blogs met terugwerkende kracht op Viva.nl publiceren.

4 december 2018

De kop is eraf. De eerste week op Curaçao zit er al op. En ik moet zeggen dat deze week best snel is gegaan. Dat ik huilend op Schiphol stond, voelt nog als de dag van gisteren. En toegegeven, het voelt ook nog als vakantie aan (deze vraag kreeg ik trouwens heel veel binnen via Insta Stories). Wel besef ik steeds meer dat we voorlopig niet weggaan.

Nu ben je natuurlijk heel erg benieuwd wat we in onze eerste week op Curaçao hebben gedaan, maar ik moet je gelijk teleurstellen: het is namelijk nog niet veel. We zijn nog niet eens naar het strand geweest!! Maar ik heb geen haast, we zitten hier voorlopig toch nog wel ;-).

Woensdag

Aan het begin van de avond kwamen we aan op Curaçao. We werden opgehaald door m’n schoonouders, neefjes en nichtje en zijn direct naar huis gereden. Daar was nog meer familie en hebben we heerlijk sushi gegeten met z’n allen. Ik ging vrij vroeg naar bed want ik had best last van een jetlag en was kapot van de lange vliegreis met Curtey die oververmoeid en best wel druk was.

Donderdag

We zijn lekker de hele dag thuis gebleven terwijl wat familie van Jared langs kwam. ‘s Middags hebben we heerlijk gezwommen in het zwembad en Curtey vond het geweldig om z’n grote neef Morten weer te zien. Tijdens de lunch kwam mijn beste vriendin langs. Zij heeft dezelfde stap 8 jaar geleden gemaakt en is toen helemaal in haar eentje naar Curaçao verhuisd (nog steeds trots op haar!). Inmiddels is ze getrouwd, heeft ze een zoontje van Curtey’s leeftijd en is ze nog steeds heel happy op Curaçao. Vervolgens was het tijd om alle 5(!) de koffers uit te pakken. Iets wat langer duurde dan ik had gedacht… Om de dag af te sluiten zijn we met z’n drietjes gaan eten bij een Italiaan in de buurt en ik denk dat ik om 21:30 uur helemaal uitgeput op bed lag.

Vrijdag

Ik vind het heerlijk dat Jared nog vrij is waardoor we veel tijd met z’n drieën kunnen doorbrengen. Op vrijdag zijn we naar een nieuwe auto gaan kijken bij de garage want hoewel onze auto uit Nederland onderweg is naar Curaçao, heb je hier wel echt twee auto’s nodig als je een beetje mobiel wilt blijven. Openbaar vervoer is er vrijwel niet en alles doe je hier met de auto. Een aantal keer kreeg ik de vraag of ik m’n fiets heb meegenomen naar het eiland maar fietsen op Curaçao? Dat gaat zelfs mij een beetje te ver.

In de middag zijn we gaan lunchen met vrienden bij De Dames en aan het eind van de dag zijn we even bij Jared’s zus en haar man langs gegaan voor een wijntje. En die wijn, die ging er goed in kan ik je vertellen.

Zaterdag

Na een relaxte start in de ochtend zijn we ‘s middags met z’n drieën gaan lunchen op Mambo Beach Boulevard. Ik wilde daar ook wat nieuwe slippertjes en zwembroekjes kopen voor Curtey en je zou denken dat ik die hier op het eiland wel zou kunnen vinden, maar zijn maat was nergens te krijgen. Eenmaal thuis kwamen Jared’s zussen langs met de kinderen en hebben we de rest van de middag in het zwembad doorgebracht. Een van de vragen die me gesteld werd in een DM op Instagram was of ik me vermaak op het eiland. Het korte antwoord daarop is ja. Hoewel we hier nog niet lang zijn en ik nog niet echt een routine heb voel ik me zeker op m’n gemak en welkom hier. Het zal nog even duren voordat ik me echt thuis voel maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.

Zondag

Zondag staat meestal in het teken van familie en dus zijn we met Jared’s zussen, kinderen en aanhang gaat lunchen bij de Yachtclub. Dit is een verzamelplaats aan het water waar booteigenaren bij elkaar komen en gaan varen. Vooral op zondag is het een social get-together met families en kun je in het restaurant genieten van lekkere warme lunch gerechten. De kinderen kunnen er vrij spelen met elkaar terwijl de ouders genieten van een heerlijk koud drankje. Good vibes only, zeg maar. We zijn er de rest van de middag gebleven.

Maandag

Ook hier op Curaçao wil ik graag een kinderdagverblijf oftewel speelschooltje voor Curtey vinden waar hij lekker met andere kindjes kan spelen. Daarom zijn we langs gegaan bij een aantal locaties in de buurt voor een rondleiding. Best veel schooltjes hier bieden alleen halve dagen opvang aan en voor ons is dat nu prima. Je vraagt je misschien af waarom Curtey naar een speelschooltje gaat aangezien ik nu toch (nog) niet werk? Los van het feit dat ik af en toe een paar uurtjes nodig heb om dingen te regelen (voor het huis, tandarts, huisarts, verzekering etc.), werk moet verrichten voor m’n agentschap in Nederland en m’n blog wil bijhouden, is het voor Curtey heel fijn dat hij kan spelen met andere kindjes. Ik zie aan hem dat hij dat geweldig vindt en hij moet gewoon z’n energie kwijt. Daarnaast vind ik het belangrijk dat hij zich goed blijft ontwikkelen op het gebied van zijn spraakachterstand.

Na de rondleidingen zijn we thuis gaan lunchen en in de middag had ik met m’n vriendin en haar zoontje afgesproken en zijn we koffie gaan drinken in de buurt terwijl de kids in de speeltuin speelden.

Update: inmiddels hebben we een schooltje voor Curtey gevonden en is hij terwijl ik deze post aan het schrijven ben aan het wennen. Het afscheid was eventjes moeilijk want hij moest natuurlijk weer wennen maar al snel speelde hij vrolijk met autootjes en dinosaurussen!

Dinsdag

Dinsdag was een relaxed dagje waarop we ‘s ochtends lekker in de tuin gespeeld hebben. In de middag na Curtey’s slaapje wilde ik naar het strand gaan maar het regende de hele middag dus dat ging niet door. In plaats daarvan zijn we met z’n drietjes een beetje rond gaan rijden in de buurt en heeft Jared me locaties laten zien waar ik straks blind naartoe moet kunnen rijden 😅 Ik kom al 8 jaar lang op Curaçao dus een aantal routes ken ik inmiddels wel (naar het strand, dat vooral) maar ik woon hier nu dus ik zal mijn routekennis verder moeten uitbreiden. Gelukkig ben ik best goed in het onthouden van wegen en heb ik een goed gevoel voor navigatie. En daarnaast, het is een eiland hè, dus echt ver kan ik nooit zijn.

Dat was onze eerste week! Nog vrij relaxed dus en we zijn lekker bezig om goed te acclimatiseren. Vooral voor Curtey vind ik dat belangrijk. Jared kent het eiland natuurlijk al dus hij zal z’n draai wel vinden. En mijn dagelijkse routine zal in de aankomende weken steeds meer vorm krijgen omdat Jared inmiddels aan het werk is en Curtey nu ook langzaam gaat starten bij de opvang.

Iets wat trouwens minder relaxed is zijn de nachten. Misschien heb je het af en toe al voorbij zien komen op Instagram Stories maar damn, ik was even vergeten hoe killing het was om elke nacht weer ruim een uur bezig te zijn om hem in slaap te krijgen (terwijl het kort geleden nog dagelijks zo was!). Ja je leest het goed. We zaten in een goede vibe toen we nog in Nederland waren maar we zijn weer terug bij af, soort van. Meer hierover in m’n volgende post want ik ga nu weer m’n kleine boef ophalen van de opvang!

Gala (32) is de trotse mama van Curtey (2) en al negen jaar de vriendin van Jared. Naast de tijd die ze in haar gezin steekt, is Gala werkzaam als digital marketing freelancer. Daarnaast is ze in 2015 haar eigen bikini blog gestart, een project dat ze beschouwt als haar tweede kindje. Benieuwd naar Gala’s website, Cocktails & Curacao? Bezoek ‘m hier of volg Gala op Instagram.