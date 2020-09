Corona betekent thuiswerken: 51% van de moeders is onder werktijd bezig met kinderen

Corona zorgt voor veel veranderingen in het dagelijks leven van moeders en vaders. Want: we werken meer dan ooit thuis. Dat is al maanden zo, en zal naar alle waarschijnlijkheid ook nog wel een tijd ‘het nieuwe normaal’ zijn.

Maar het thuiswerken komt ook met de nodige obstakels, zeker als je een gezin hebt. Want hoe werk je geconcentreerd thuis als er een peuter of kleuter aan je been hangt?

Minder doen

We blijken het er lastig mee te hebben. Nederlandse professionals met kinderen bleken het een behoorlijke uitdaging te vinden om hun werk met kinderen te combineren, zo blijkt uit onderzoek van LinkedIn. Een meerderheid van de thuiswerkende ouders (58%) wisselde onderling werk af met de zorg voor kinderen. Wel met gevolgen voor hun productiviteit en werkdagen: zo werkte 42 procent buiten reguliere werktijden. Ook werkte bijna een derde (30%) van de ouders minder uren dan normaal.

Stress

Niet zo gek, want opeens heb je privé met zakelijk te combineren. Dat is iets nieuws dat we niet kennen. Kinderen die jengelen of ze ‘nog wat lekkers mogen’, net terwijl jij stress hebt en een meeting via Zoom of Teams moet opstarten. Nagenoeg de helft (48%) van de ondervraagde werknemers gaf aan zich niet goed te kunnen focussen als de kinderen thuis waren. Meer dan de helft (51%) was dan ook druk met het kroost bezighouden tijdens werktijd, mede omdat er natuurlijk ook een tijd thuis les moest worden gegeven. Vooral moeders hadden het hier zwaar mee: 1 op de 3 vrouwen ervaarde meer stress tijdens de corona-lockdown. Ofwel: het nieuwe normaal is zo makkelijk nog niet, als je moeder bent. En dat je daarin niet de enige bent, is fijn om te weten, nietwaar?

Bron: LinkedIn | Beeld: Brunopress