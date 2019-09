Voor alle curlingouders: je kind pamperen is kindermishandeling volgens deze pedagoog

‘De cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet door,’ het is een bekend grapje en tevens titel van het boek van Herman Finkers. Maar in context met de opvoeding van kinderen slaat het eigenlijk de spijker op zijn kop. Want door het gepamper van zogenoemde ‘curlingouders’ kunnen veel jongeren niet met teleurstellingen omgaan. En dat is volgens sommige pedagogen kindermishandeling.

‘Vooropgesteld: wij denken als ouder meestal dat het over ‘die andere ouder’ gaat. Zelf ben je je niet altijd bewust van het feit dat je je als curlingouder gedraagt. Maar als ik, bijvoorbeeld op een ouderavond, met voorbeelden kom van zaken die je als ouder – met de beste bedoelingen – opknapt voor je kind, zie je al gauw een aantal mensen onrustig worden,’ opent pedagoog en docent Ingeborg Dijkstra haar betoog tegenover het AD. Als eigenaresse van haar bedrijf Stepping Stones is Dijkstram tevens actief als coach en mediator.

Curlingouders

Eerst even over die curlingouders. Dit begrip komt van de Deense psycholoog Bent Hougaard en nam een ware vlucht door ‘De luizenmoeder.’ Hiermee worden ouders bedoeld die alle problemen voor hun kind wegbezemen. Zoals het maken van werkstukken tot aan het afbellen naar het bijbaantje, deze ouders nemen graag alle obstakels voor hun kinderen uit handen.

En dat moet stoppen, volgens Dijkstra. Zij noemde het ‘curlen’ van je kind eerder al eens ‘een vorm van kindermishandeling. ‘Als ouder wil je je kind voorbereiden op volwassenheid. Als jij altijd alles regelt voor je kind voorkom je dat het zelfstandig kan worden, dat het leert omgaan met tegenslagen en teleurstellingen. Het is alsof je de vleugels van een vogel afknipt. Met het pamperen van je kind bereik je dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat je eigenlijk wilt: dat je kind uitgroeit tot een zelfstandige volwassene.’

Luxepaardjes, luxeveulens

Dat klinkt logisch, maar waarom knippen toch zoveel ouders dan de vleugels van hun kinderen af? Volgens Dijkstra heeft dat te maken de ‘luxe’ waar de huidige generatie ouders mee is opgegroeid. ‘Ik ben 48 jaar, ben ook geboren in ‘luxe’: wij kwamen min of meer in gespreide bedjes terecht. In onze generatie is het opleidingsniveau vaak hoger dan dat van onze ouders, die vaak helemaal geen kans kregen om te studeren. Nu zijn we inmiddels in een prestatiemaatschappij beland waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat jouw kind het ‘beter’ heeft. Toch willen ouders dat wel: als ouder wil je nu eenmaal het beste voor je kind.’

Maar er is nog een factor dat de curlingouders parten speelt: angst. ‘Ouders zijn, ook door die enorme druk op prestaties, soms in paniek. En dat is echt anders dan de tijd waarin ik opgroeide: ik kan me in elk geval niet herinneren dat er zóveel druk lag op presteren en toetsen.’

Terug de wei in

Oké, je bent dus curlingouder maar wilt niet langer je kind pamperen. Wat is dan wijsheid? ‘Je helpt je kind vooral door eerst bij jezelf na te gaan waar je eigen angsten zitten. Ben je bang dat je kind later geen goede baan krijgt? Ben je bang dat je kind de verkeerde studiekeuze maakt? Met dat besef wordt al veel duidelijk,’ legt Chiquita Welmerink, mediator, coach en trainer, uit.

Daarbij adviseert ze ook om je kind een vraag te stellen, in plaats van het probleem zomaar op te lossen voor je kind. En, heel belangrijk, laat je kind weten dat een ‘verkeerde keuze’ niet het eind van de wereld is. ‘Laat je kind vooral weten dat ze niet vandaag hoeven te weten wat ze precies willen. Dat kan ook al voor ontspanning zorgen,’ aldus Welmerink.

Ook Marianne Koot, van Onderwijsbureau &Koot, sluit zich daarbij aan. ‘Oprechte interesse te tonen, daar begint het mee. Het is de kunst om jongeren verliefd te laten worden op hun eigen toekomst. Dat doe je niet door je eigen ideeën door te drukken, maar op basis van gelijkwaardigheid vragen stellen. En ja, daar horen ook goedbedoelde vragen bij die irritatie oproepen bij je kind. Je hoort vaak: ‘volg je passie’, maar daar krijg ik al gauw een beetje jeuk van. Wel kan het helpen door te vragen wat je kind nu echt leuk vindt, wat hij of zij het liefst in de vrije tijd doet. Dat laatste is belangrijker dan direct over beroepen praten.’’

