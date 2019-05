Cute: het kindje van Airen Mylene en Taeke Taekema is qua looks duidelijk een mix van zijn ouders

Het zoontje van Airen Mylene en Taeke Taekema is alweer meer dan een jaar oud: wat vliegt de tijd! De presentatrice is maar wat trots op haar mannetje en deelt regelmatig kiekjes van haar kleine spruit.

Te zien is hoe Bodhi wijs de camera in kijkt en al flink gegroeid is. ‘Bodhi ❤️’, schrijft Airen dan ook bij het prachtige kiekje.

Dit bericht bekijken op Instagram Bodhi ❤️ Een bericht gedeeld door Airen Mylene (@airenmylene) op 29 Apr 2019 om 1:12 (PDT)

Mengelmoes

Haar volgers valt het op dat het jongetje een echte mix is van Airen en Taeke. ‘Echt een combi van vader en moeder! 😍,’ reageert presentator Koos van Plateringen. Een ander merkt op: ‘Wat een mooi manneke: Taeke met jouw haar.’

Wie is de Mol?-koppel

Airen Mylene en Taeke Taekema deden tegelijkertijd mee aan Wie is de Mol? in 2016. Tijdens de opnames kregen de twee zo’n goede band dat het zelfs uitmondde in een relatie. Twee jaar later werd als kers op de taart zoontje Bodhi geboren.