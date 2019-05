Daar is de kleine man: Harry en Meghan tonen royal baby voor het eerst aan publiek

Na twee dagen is het stel er klaar voor het mannetje – dat voor zover bekend nog naamloos is – te laten zien aan de wereld. Bij een officieel persmoment komen de kersverse ouders naar buiten. Meghan straalt in een chique witte jurk, Harry is strak in pak. Van hun zoontje zelf vangen we nog maar weinig op, behalve een mini-glimp van het gezichtje.

Meghan laat weten: ‘Het is magisch, het is echt geweldig. Ik heb de twee beste mannen in de wereld. Hij is heel kalm en hij is echt een droom. Het zijn een paar speciale dagen geweest.’

Kleine Harry of kleine Meghan?

Maar: op wie lijkt hun zoontje het meest? Prins Harry reageert: ‘Dat zijn we zelf ook nog aan het uitvogelen. Zijn uiterlijk verandert elke dag, dus we moeten het nog afwachten.’ Beiden zijn in ieder geval in de wolken met de geboorte van hun zoontje en vinden het ouderschap dan ook geweldig. Ze krijgen straks koningin Elizabeth op kraambezoek.

