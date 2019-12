Aha: daarom hebben kinderen vaker nachtmerries dan volwassenen

Nachtmerries zijn nooit leuk! Je schrikt wakker van een schreeuw uit de slaapkamer van een van de kinderen, er staat een huilende peuter aan je bed en jouw 2-jarige weigert om (weer) te gaan slapen. Over het algemeen geldt dat als je ouder wordt, nachtmerries minder vaak voorkomen of minder heftig zijn. Of: ze veranderen van inhoud. Hamvraag: hoe komt het kinderen vaker nachtmerries hebben dan volwassenen?

Wat zijn nachtmerries?

Een nachtmerrie is een vervelende droom, waarbij de persoon die droomt zich vaak in een angstige situatie bevindt, of bang is. De droom bestaat vaak uit nare situaties, of dingen die je angstig maken. Bij kinderen zijn dit vaak monsters, spoken, slechte mensen of wilde dieren.

Tijdens een nachtmerrie liggen de meeste kinderen echter stil. Ze maken geen geluid en bewegen niet, maar beleven op dat moment wél een flinke nachtmerrie. Als ze wakker worden, kunnen ze in paniek zijn en zijn bang om weer in slaap te vallen, uit angst dat de droom terugkomt. Kinderen zoeken vaak de veiligheid van hun ouders op als ze naar dromen.

Omdat peuters het verschil tussen droom en werkelijkheid nog niet zien, kan dat je kind heel bang maken. Vanaf de kleuterleeftijd kunnen kinderen een droom vaak wel navertellen, en kun je er dus ook beter over praten.

Lees ook:

Woah! Dit betekenen de meest voorkomende nachtmerries

Kinderen en nachtmerries

Nachtmerries komen geregeld voor bij kinderen, maar uit onderzoek blijkt dat deze zich het vaakst voordoen bij kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. Dit is de leeftijd waarop de fantasie van een kind op een hoogtepunt is. Alles is mogelijk in het hoofd van een kind. Daarnaast is dit ook de leeftijd waarop een kind angsten gaat ontwikkelen. Het concept van oorzaak-gevolg wordt een kind meer duidelijk, waardoor het meer in de gaten krijgt dat het in sommige situaties gevaar kan lopen.

Over het algemeen kan dus gesteld worden dat kinderen om deze redenen vaker nachtmerries hebben dan volwassenen. Ook verschuift je beeld van een nachtmerrie naarmate je ouder wordt. Als kind had je bijvoorbeeld een echte nachtmerrie als je droomde over een monster in de kast, terwijl je als volwassene misschien juist naar droomt over een deadline die je niet hebt gehaald (herkenbaar!) of een stressvol of angstig moment dat je hebt meegemaakt (denk aan het weerzien met je ex en zijn nieuwe vriendin, in een overvolle Albert Heijn).

Als volwassene worden je nachtmerries vaak realistischer en zijn ze vaak afgestemd op dingen die je meemaakt in het dagelijks leven. Bij kinderen is in nachtmerries alles mogelijk, door hun groeiende fantasie tussen de leeftijd van 3 en 6.

Gevoelige kinderen

De oorzaak van nachtmerries bij kinderen is vaak simpelweg de groei en ontwikkeling. Of zaken zoals koorts, een drukke dag of een te warme kamer. Soms kunnen stress of een traumatische gebeurtenis de reden zijn; in je dromen verwerk je immers de gebeurtenissen van de dag. Gevoelige kinderen hebben daarom sneller last van nachtmerries dan andere kinderen.

Slecht zijn enge dromen niet voor je kind: in het ergste geval staat een nachtmerrie symbool voor iets wat hij moet verwerken. Wel verstoort zo’n enge droom natuurlijk de nachtrust, want in ernstige gevallen tot vermoeidheid overdag kan leiden (lees: een terror peuter), en zelfs tot slechte prestaties op de school. En dan laten we jouw oververmoeidheid nog achterwege…

Bron: Famme.nl, beeld: iStock