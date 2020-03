VIVA-Mama columnist en Volkskrant-journalist Anna van den Breemer schrijft over haar gezinsleven in tijden van het coronavirus. Want het blijkt niet eenvoudig: dochter Mia (4) en zoon Baran (2) thuis vermaken, effectief werken en haar relatie met columnist Özcan Akyol ook nog een beetje leuk houden.

Traditie

Crisistijd vraagt om nieuwe gezinsrituelen. Bij ons thuis is dat: na het avondeten dansen op de muziekclips van Shakira.

Of nou ja, de kinderen en ik zijn van de partij. Eus ruimt ondertussen de vaatwasser in. Ik ben van plan deze traditie er post-corona in te houden, dat begrijp je.

‘Waka Waka Shakira?’ vraagt Baran als we nog aan het toetje zitten. Hij is óók hardcore Elsa-fan en ik begin een parallel met zijn vader te zien, die ook nogal van de blondines is.

Mia’s favoriet is La Tortura. ‘Het meisje met de verf moet huilen van de uitjes, hè?’ zegt ze. (voor wie nu denkt: uien, verf? Bekijk de beelden van de muziekvideo hieronder)

Nieuwe inzichten

‘Ze is weer helemaal vies!’ gillen de kinderen als we swingen op Whenever, Wherever. Leuk hoe kinderen je altijd nieuwe inzichten verschaffen: het valt inderdaad op dat Shakira haar lichaam opvallend graag insmeert met modder- of verfachtige substanties, vooral in het begin van haar Engelstalige carrière.

Het is voor mij is Shakira een trip down memory lane. Ik herinner me alle danspasjes tot in detail. Als 17-jarige wilde ik zoals Shakira zijn, met van die wapperende manen en wiegende heupen. Buikdansen vond ik gaaf, vooral omdat ik ook met mijn buik kon golven, als enige van mijn vriendinnen. En ze zong ook nog eens ‘lucky that my breasts are small and humble’, iets wat mij als zeer laat ontwikkelend tienermeisje verfrissend in de oren klonk.

Aanlummelen

Het gevoel dat de tijd stilstaat, nu we allemaal thuiszitten en geen haast voelen om op tijd de deur uit te komen, doet me denken aan de middelbare school. Aanlummelen ging toen vanzelf, je hoefde er geen zelfhulpboek of fancy app voor aan te schaffen.

Gistermiddag voelde ik me weer even scholier, toen ik buiten op een muurtje in de zon gewoon wat zat te niksen, met een half oog op de kinderen die met takjes tussen de stoeptegels aan het porren waren. Een pak roze koeken erbij, en het plaatje was compleet geweest.

Luierbillen die mee deinen

Op het beeldscherm in onze huiskamer kruipt Shakira in een niemendalletje over een tafel, bijtend op haar onderlip. Mia kijkt nieuwsgierig toe in haar stoere dinosaurustrui. Baran swingt vrolijk mee, zijn luierbillen deinen mee op de maat.

Net als ik wil opmerken dat het er wel erg sensueel aantoegaat, misschien niet helemaal verantwoord voor deze minimensjes, vraagt Eus aan onze zoon:

‘Wil je met Shakira naar bed?’

Baran trekt een boos gezicht. ‘Nee, Elsa!’

