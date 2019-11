OITNB-actrice Danielle Brooks bevallen van ‘perfecte’ dochter

Het is een meisje! Actrice Danielle Brooks is bevallen van een dochter op 16 november. Op Instagram laat ze weten hoe gelukkig ze is. ‘Ze is perfect’, schrijft ze onder de foto van haar pasgeboren baby.

In juli onthulde de 30-jarige actrice op de sociale media dat ze zwanger was. Ze deelde een foto van haar zwangerschapstest met haar achterban, waarbij ze schreef: ‘I’m happily pregnant!’. Vervolgens riep ze andere vrouwen op om hun zwangerschap te omarmen en de schoonheid in te zien van het in verwachting zijn. Nu deelt Danielle Brooks op Instagram dat ze bevallen is.

Orange Is The New Black

De actrice die bekend werd door de rol van Tasha ‘Taystee’ Jefferson in Orange Is The New Black, maakt deel uit van een nieuwe trend waarin bekende persoonlijkheden alles delen rondom hun bevalling: de mooie kanten, maar ook de moeilijke momenten.

Bron & beeld: ANP