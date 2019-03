Wat een topper: Danny Froger verwacht eerste kindje

René Froger wordt opa! Danny en Ann Dominique hebben het blijde nieuws wereldkundig gemaakt via sociale media. ‘Een nieuwe stap in ons leven en weet nu al dat het de mooiste uit mijn leven zal zijn!’, schrijft de zanger op Instagram. ‘Baby Froger on it’s way.’ Ann Dominique heeft ook een prachtig kiekje gedeeld met een echofoto en hun hond. ‘Het is tijd om ons geheim te vertellen… we zijn in verwachting!’, schrijft ze. ‘Zoooveel zin om dit kleintje te ontmoeten!’

Door: Story | Beeld: Instagram, Peter Smulders