De 7 leukste glampings mét kids van Nederland (en iets daarbuiten)

Is kamperen niet helemaal ‘je ding’, maar wil je deze (na)zomer toch een beetje dat unieke camping gevoel ervaren? Go glamping! De glamping-trend blijkt (en blijft!) een verleidelijke vorm van reizen, met of zonder kotters. Verwacht: bijzondere slaapspots, fijne kampvuurtjes, pipokarren en natuurlijk heel veel leuke mensen. Iets voor jou en je gezin? Of vriendinnenclub?

VIVA’ Gina deed het voorwerk, dít zijn de 7 glampingplekken die de moeite waard zijn, kriskras door ons land én over de grens. Afvinken!

1. Camping De Lakens, Bloemendaal

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland (middenin de duinen!) ligt onze lieveling camping mét glampeeropties, namelijk: Camping de Lakens. Dé plek om te ontspannen, voor de kids. Maar juist ook voor de ouders (en grootouders). Effe chillen, een moment voor jezelf? Neem dan een massage of behandeling bij de wellnessbus, duik de sauna in en/of schrijf je in voor een yogales in de zen zone van de camping waar yoga/meditatie centraal staat. Ook voor kinderen is deze camping een groot feest, er is een speeltuin, een kabelbaan en – ja echt – een uitkijktoren. P.S. met het strand op steenworp afstand krijg je het geruis van de zee er gratis bij! #nooitmeernaarhuis

De hang-out voor een familieweekend (Gina sliep er ten tijden van Moederdag met haar kindje, ouders, broer, zus en aanhang). Je overnacht er in een van de sfeervolle safaritenten, beachlodges (de kidz lodge met klimmuur en glijbaan in de tent is fantastisch), de trekkershut of in de tipi. De showstopper – als je het Gina vraagt – de vuurplaats waar je ’s avonds, genietend van het knisperende hout, de warmte kunt opzoeken terwijl je onder de sterrenhemel een biertje (of theetje) drinkt. Goed om te weten: deze glamping richt zich op families met (kleine) kinderen, dus er is een prima speelterrein. Tried and tested! Waar je sowieso moet eten? Bij strandtent Woest a.k.a. een van de leukste strandtenten van NL.

Nog zo’n parel van een camping! Let wel: Camping Bakkum is (bijna) altijd volgeboekt. Máár als je er eenmaal een plekje bemachtigd, wedden dat je dan bijboekt? Of net zoals De Huismuts met man en kids all the way gaat, kiest voor een permanent huisje ? Effe terug naar de glampingmogelijkheden, deze zijn eindeloos. Al is de panoramatent onze favoriet! Door de vele ramen (óók op het dak), word je wakker van de ochtendzon en kun je ’s nachts naar de maan en de sterren starren. Can somebody pinch me? Het geheim van Camping Bakkum? De ontelbaar vele activiteiten die er plaatsvinden, te gek voor zowel jong als oud.

Voor wie natuur, knusheid en comfort wenst, zoek niet verder! Bij Zwier krijg je nieuwe energie door te doen of juíst

lekker te laten. Dit jaar staat geheel in het teken van Schermloos Genieten, zo is er een offline retreat genaamd ‘24 uur of 48 uur zonder’ waarin je alleen of samen zonder telefoon (je krijgt een Nokia mee in geval van nood), zonder wifi en zonder contact met de rest van de wereld alle tijd hebt voor jezelf of elkaar. Op een bijzondere, afgelegen plek. Klinkt heerlijk, toch?



5. Nationaal park Duinen van Texel, Texel

Wil je eens wat anders dan een normale tent? Boek dan een overnachting in een yurt (dit is een grote, ronde tent die stamt uit het Midden-Oosten en betekent in het Turks thuis, red) bij Duinen van Texel! Behalve sanitair is deze yurt voorzien van veel kussens, warme kleuren en – nit onbelangrijk – goede matrassen. Oftewel: het is een luxe én fotogeniek ding, die yurt. Op Texel, in het nationaal park staan verschillende 2, 4 en 6-persoons yurts. Naast bedden, een zithoek en keukenblok zijn buitenstoelen en een picknicktafel inbegrepen. Op naar Texel!

OMG! Hier, in de wilde Portugese westen (een uurtje rijden van luchthaven Faro) moét je glamperen.Back to basic viert er hoogtij, maar álles klopt. Slaap er in de buitenlucht, je kunt kiezen uit een van de bell tenten, tipi’s, safari lodges of de boomhut. Wat je er zoal kunt doen? Chillen aan het zwembad, wandelen over het erf (en mediteren tussen de olijfbomen), holistic paardrijden en een vegan kookworkshop of yoga volgen. Tel daarbij op dat Into The Wild wordt gerund door de Amsterdamse vrije geesten Dave en Sonja, die hier samen met hun dochtertje naartoe kwamen om een nieuwe levensstijl op te zetten. En je bent hier niet meer weg te slaan. Onze Gina gaat het laatste weekend van augustus met twee vriendinnen bij Into The Wild de tijd van haar leven hebben, mark our words.

Maak je glampingborst nat voor een bijzonder comfortabele camping in het prachtige noorden van Kroatië! De streek, Istrië wordt geroemd om haar wijngaarden, pittoreske stadje (Pula is een must-visit) én – als je het Gina vraagt – om de enige glamping out there, Arena One 99! Deze parel doet niet onder voor het gemiddelde 5-sterrenhotel. Tried and tested. Er zijn 4 restaurants (waaronder 2 beach bars), je kunt er suppen of windsurfen, een schattige supermarkt en een heuse spa. Waar je jezelf – tegen betaling – kunt trakteren op een facial of massage. Wanneer gaan we?

