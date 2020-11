Dit zijn de 6 leukste kapsels voor je baby of dreumes

Geen idee wat je met die paar plukjes haar van je baby moet doen – of met die lange lokken van je dreumes? We got you.

En weet je wat het állerleukste is: iedereen kan deze kapsels gebruiken. Vaak is alles wat je nodig hebt een borstel en een elastiekje. En je kind zelf, natuurlijk.

Staartvlechtjes

De fijne haartjes van je kleine zijn nog niet stevig genoeg om te kunnen vlechten. Maar dat mag de pret niet drukken. Want deze staartvlechtjes zijn de ideale oplossing. Hoe cute? En het is ook nog eens super makkelijk. Verdeel het haar in twee helften en pak vervolgens een pluk en bind deze vast met een elastiekje. Herhaal deze stap net zolang tot al het haar vastzit. Tadaa, easy peacy toch?

De haarband

Heeft de kleine nog hele korte haartjes of helemaal geen haar? Ga voor de haarband in maat XL.

Staartjes

Als één staartje nog niet wilt lukken, maak je er toch gewoon twee? Super makkelijk en het staat ook nog eens stoer. Je kunt met deze hairdo ook lekker variëren, maak bijvoorbeeld in plaats van een rechte scheiding een zigzag scheiding. Ook super leuk voor de boys!

Kuifje

Is jouw kleine mannetje al gezegend met een volle bos met haar? Dan moet je echt dit kapsel proberen! En weet je wat het állerleukste is: je hebt alleen gel nodig. Dag, kuiffie.

Knotje(s)

Knotjes zijn super leuk, voor zowel meisjes als jongens. En iedereen kan het maken! En net zoals met de staartjes, kun je eindeloos variëren met deze hairdo. Zo kun je bijvoorbeeld twee kontjes maken of een zigzag scheiding maken.

Sjaaltje

Heeft jouw kleintje nog niet genoeg haar om een van bovenstaande hairdo’s te maken? Geen probleem! Want deze hairdo is helemaal hot. En het enige wat je nodig hebt is een sjaal. Draai de sjaal rond en draai deze in een knotje op het hoofdje van je kleine. Bind deze vervolgens vast met een haarelastiekje. Tadaa, that’s it!

Beeld: iStock, Pinterest