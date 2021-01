De kortste bevalling óóit: in 120 seconden een baby in je armen

De meeste vrouwen blikken liever niet terug op hun bevalling (hallo, urenlange weeën en pijn)! Maar gelukkig, heb je bevallingen in allerlei soorten én maten. En wist je dat er een bevallingsrecordtijd staat van máár 2 minuten?

Ja, echt waar, het kan zo snel gaan. In slechts 120 seconden kwam Mary’s kindje vanaf het moment dat haar bevalling begon ter wereld.

Snelle bevalling

De bevalling van de Australische Mary ging zó ontzettend snel, dat ze niet eens wist dat haar lichaam aan het bevallen was. De mommy to be voelde ineens het hoofdje van de baby tussen haar benen bungelen. Mary probeerde in haar eigen badkamer rustig te gaan liggen en riep haar man er nog gauw bij, maar toen hij de badkamer in kwam, was hun zoontje al geboren. En dat in maar liefst 120 seconden! En het mooiste van allemaal: ze voelde helemaal geen pijn!

Dit was het 5e kindje voor Mary en haar man. Maar ook haar eerste kind kwam heel vlug ter wereld; in 12 minuten. Zoiets zien verloskundigen bijna nooit – een bijzonder krachtig lichaam, dus. ‘Ik heb uren voor de bevalling geen pijn’, vertelt Mary. ‘Het is maar eventjes heel intens, echt ongelooflijk. (…)

Stortbevalling

Bevallingen die in minder dan 3 uur plaatsvinden, worden ook wel een ‘stortbevalling’ genoemd. Helaas, heb je dit niet voor het zeggen en duren de meeste bevallingen toch echt tussen de 8 en 24 uur – zeker bij een eerste kindje.

Bron: Mama Magazine| Beeld: iStock