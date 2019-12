De taal die men spreekt bepaalt de manier waarop een baby huilt

Een Franse baby huilt anders dan een Italiaanse. De taal die men spreekt, en dan vooral de toon ervan bepaalt hoe een baby huilt.

Dat blijkt uit Duits onderzoek. Zo huilt een Duitse baby van hoge naar lage klanken. Een Franse baby huilt met een aanzwellende intonatie, zoals het tikje dramatiek dat de Franse taal die ook heeft. En een Zweedse baby huilt wat zangerig, wat kenmerkend is voor de melodie van de Zweedse taal.

Ingewikkeld

Als baby’s in een omgeving opgroeien waar een ‘toontaal’ word gesproken wordt hun huil wat complexer. Dit past bij de toontaal, dat is namelijk een taal waarbij verandering in toonhoogte bij het uitspreken van een lettergreep, de betekenis van een woord totaal anders maakt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Mandarijn.

Na-apen

Bioloog en medisch antropoloog Kathleen Wermke toont aan dat baby’s in de baarmoeder vanaf het derde trimester de moeders stem kunnen herkennen. Ze nemen daardoor het ritme en melodie van de stem over, en passen deze toe op hun huiltjes.