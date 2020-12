Sinterklaas, kerst en Oudejaarsdag – december is een maand vol feestjes. En is jullie december nóg feestelijker door de komst van een decemberkindje – of heb je al een groter exemplaar thuiszitten? Dan kun jij een éxtra keer proosten met je champie. Want kinderen uit december zouden trouwer, gezonder en makkelijker in de omgang zijn.

Is dat even fijn om te weten.

Makkelijkste kind

De hele dag buiten ravotten? Nou, dacht het niet! Decemberkindjes vinden het heerlijk om thuis te zijn en spelen maar al te graag met hun poppen en autootjes bij de warme kachel. Klinkt als een ware droom hé mommy’s ,urenlang zichzelf kunnen vermaken met hun speelgoed? Goed nieuws, decemberkindjes kunnen dit en zijn daarmee het makkelijkste kind. Is dat even goed om te weten!

Trouwe vriend

Decemberkindjes zijn erg sociaal en hebben daardoor veel vriendjes en vriendinnetjes. Maar zij behouden deze vooral doordat zij zo’n trouwe vriend zijn. Ze openen hun hart snel en staan voor anderen klaar wanneer dat nodig is. Maar hierdoor kunnen ze soms nog weleens gekwetst worden. Als iemand bijvoorbeeld geen vriendje wilt zijn of even niet wil spelen, kan je kind zich verdrietig voelen. Gelukkig begrijpt je kind het als je rustig uitlegt dat zijn vriend ook wel eens met een ander wil spelen.

Goedemorgen!

Kinderen die in december zijn geboren, zijn vaak ochtendmensen. En heel fijn voor de mommy’s, ze vallen gemiddeld ook eerder in slaap dan kinderen uit andere maanden. Maar het beste nieuws is toch wel dat decemberkinderen de meeste kans hebben om ouder dan 100 jaar te worden. Lang en gelukkig zal hij leven! Hoera!

