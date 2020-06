Babynieuws! Derde kindje Arie en Romy Boomsma geboren (en heeft een prachtige naam gekregen)

Een paar dagen geleden liet Romy Boomsma (29) weten dat er nog geen wee te bekennen was, maar inmiddels hebben zij en Arie (46) hun derde kindje in de armen mogen sluiten. De kersverse ouders hebben het prachtige nieuws bekendgemaakt via Instagram én onthullen daarbij de bijzondere naam van het pasgeboren meisje.

Derde kindje Arie en Romy Boomsma

Arie deelt vol trots een foto met de kleine spruit in zijn armen. “Onze dochter is geboren. Woensdag, in onze eigen slaapkamer. Prachtig was het. Juniper Ruby Boomsma. Iedereen gezond. Iedereen blij”, schrijft hij erbij. Ook Romy heeft het heuglijke nieuws via social media gedeeld. “Juniper Ruby Boomsma is geboren op 3 juni om 19.35 na een prachtige thuisbevalling. Wij genieten volop.”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Droomboerderij

Romy en manlief Arie verruilden eind 2019 hun prachtige huis in het centrum van Amsterdam voor de boerderij waar Romy al haar hele leven van droomde. Ze kochten voor een duizelingwekkende 2,1 miljoen euro (en een ‘beetje’) een vrijstaand rijksmonument langs het slingerende riviertje ’t Gein, dat miljonairsdorp Abcoude met het kleine Driemond en Weesp verbindt. In hun nieuwe optrekje hebben het stel en hun kinderen Bobby en Mozes de beschikking over bijna vijfhonderd vierkante meter woonruimte, inclusief gastenverblijf, en een waanzinnige tuin met onder meer eigen paarden.

Meiden in de meerderheid

Romy en Arie maakten in december bekend dat ze een derde kindje verwachten. Een maand later onthulden ze het geslacht van de baby: een meisje. Romy en Arie deelden de hele zwangerschap geregeld prachtige foto’s van haar zwangere lijf. Onlangs poseerde ze nog schaars gekleed voor LINDA.meiden. Het stel heeft nog twee kinderen: Bobby Jo (4) en zoontje Mozes Wolf (2).