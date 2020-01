In ‘Vier handen op één buik’ worden tienermoeders tijdens en na hun zwangerschap begeleid door een bekende Nederlandse mama. Wie er dit seizoen alles aan gaan doen om de kersverse gezinnetjes op weg te helpen? Een paar gezichten uit vorige seizoenen maken opnieuw hun opwachting, maar er sluiten zich ook nieuwe vrouwen aan bij het BNNVARA-programma.

Op dinsdag 7 januari gaat het nieuwe seizoen van Vier handen op één buik van start en mag Isa Hoes (52) het spits afbijten. In de eerste aflevering van de zesde reeks zal te zien zijn hoe de actrice de zestienjarige Romy begeleidt. Ze is gevallen voor de alternatieve Sylvester (17) en is onbedoeld zwanger van hem geraakt. De zwangerschap loopt alleen niet zoals verwacht. Aan Isa de taak om te zorgen dat Romy weer met een positieve blik naar het leven gaat kijken.

Bekende moeders ‘Vier handen op één buik’

Welke bekende moeders naast Isa Hoes een zwangere jonge moeder onder hun hoede nemen? Kim Kötter (37) en Bobbi Eden (40) gaan opnieuw de uitdaging aan. Daarnaast zullen we ook vlogster Nienke Plas (33), Monica Geuze (24), Victoria Koblenko (39), Tatum Dagelet (44) en Toprak Yalçiner (32) terugzien in de nieuwe reeks.

Onder vuur

Na een eerder seizoen van Vier handen op één buik werd meermaals afgevraagd hoeveel de deelnemende tienermoeders écht hebben aan het programma. NRC ging destijds op onderzoek uit en deed een aantal opvallende ontdekkingen. De krant sprak voor hun research een aantal vrouwen die hadden deelgenomen aan de show. Wat bleek? De tienermoeders in spe zouden zich vooral misleid in plaats van geholpen hebben gevoeld. ‘Ze komen niet om te helpen’, aldus een van de kandidaten destijds. ‘Ze willen vooral laten zien wat er allemaal verkeerd gaat.’



