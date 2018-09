Korting: met je (zwangere) vriendinnen naar het In de wolken Festival

Ben jij op dit moment zwanger of ben je aan het genieten van je pasgeboren baby? Kom dan samen met je vriendinnen naar het In de wolken Festival! Op dit festival vind je in één dag alles wat je moet en wilt weten over je zwangerschap of pasgeboren kindje.

Viva Mama samen met het In de wolken Festival

Het gloednieuwe In de wolken Festival wordt georganiseerd door Ouders van nu en vindt plaats op 4/5/6 oktober 2018 in de RAI in Amsterdam.

Wat je er allemaal kunt doen:

Shop de leukste kleding voor jezelf én de baby

Schuif aan bij een professionele stylist voor advies over de inrichting van de babykamer

Test jouw favoriete wandelwagen op het testparcours

Krijg heel veel tips van experts tijdens leuke lezingen

Leer hoe je de beste foto’s van je baby maakt

Doe ideeën op in de voorbeeld kinderkamers

Geniet van lekker eten en drinken bij de foodtrucks

Kom je ook een dag genieten? Bestel nu 2 tickets voor €25,- (i.p.v. €31,90) met bijgevoegde kortingscode: 2K25INDWF op de site www.indewolkenfestival.nl