Een moeder met een klein kind heeft elke dag arm day, zo ook VIVA’s Gina. Het is je wellicht nog nooit opgevallen, maar de meeste moeders dragen hun kind op hun linkerheup (guilty!). En dat is niet zonder reden… Uit onderzoek is gebleken dat dit geen toeval is. Het heeft alles te maken met je instinct en de evolutie.

Als je moeder bent zijn er een aantal handelingen die je heel bewust doet als je je baby oppakt, zoals het ondersteunen van het hoofdje en het nekje. Toch doe je een hele hoop dingen ook onbewust, zoals je kind op je linkerheup dragen (en avonden naar hem of haar staren in de wieg). Tenminste, dat is wat zeventig tot 85 procent van de ouders doet, dat blijkt uit het onderzoek in de Nature Ecology and Evolution.

Lees ook:

Aha: de lievelingskleur van je peuter zegt meer dan je denkt

Hold on to your kids

Dat veel moeders hun kindje op hun linkerheup dragen, in de hand of in de draagdoek, heeft te maken met de werking van de hersenen. De rechterkant van de hersens, het gedeelte dat wordt geactiveerd als je je baby aan de linkerkant van je lichaam houdt, zorgt ervoor dat je in contact komt met je emoties en de emoties van anderen. Als je baby huilt en je hem of haar oppakt, leg je ‘m dus vrijwel automatisch aan de linkerkant van je lichaam. Tegen je borst bijvoorbeeld, terwijl je jouw hoofd tegen die van de kleine plaatst.

Maar er is nog meer, je rechter hersenhelft is ook gespecialiseerd in het herkennen van gezichten, wat er weer voor zorgt dat je bonding hebt met je baby om hem te troosten. Een laatste verklaring is dat je baby links het dichtste bij je hart zit en dat het kloppen van je hart geruststellend is voor je kindje. Net als toen het nog veilig en warm in de buik zat.

Bron: Famme.nl, beeld: iStock