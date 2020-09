Hoera, je bent zwanger, wat een geluk. Kom maar door met die guilty pleasures eten en je gekke cravings. En dan nu de grote hamvraag: wat mag je wél en niet eten?

Van sommige dingen is het heel bekend dat je het niet mag eten tijdens je zwangerschap, maar van sommige etenswaren wist jij misschien nog niet dat ze gevaarlijk kunnen zijn als je in verwachting bent. En als mommy to be is het heel begrijpelijk dat je precies wil weten wat je beter niet kan eten als je in verwachting bent.

Er is natuurlijk nog meer waar je voorzichtig mee moet zijn, maar dit zijn alvast de grote boosdoeners opgeteld:

Rauw vlees en vis

Je kunt prima vlees eten als je zwanger bent, maar vermijd rauw vlees als tartaar, carpaccio, filet americain, ossenworst, rauwe ham of een halfdoorbakken biefstukje. Rauw vlees kan namelijk ziekteverwekkers bevatten. Zorg er daarom altijd voor dat je vlees goed doorbakken is. Vermijd daarnaast lever en leverworst, hier zit namelijk veel vitamine A in en dit kan schadelijk zijn voor de baby. Pas ook op met rauwe vis, zoals haring en sushi.

Pas op met kaas

Er zijn een aantal kaassoorten die je beter niet kunt eten als je zwanger bent. Door het eten van sommige buitenlandse kazen kun je namelijk de Listeria bacterie oplopen. Hoe je deze kazen herkent? Het zijn kazen met rauwe melk erin verwerkt. Op de verpakking staat dan ‘au lait cru’ of ‘gemaakt van rauwe melk’. Als er alleen melk op het etiket staat, kun je het wel eten 😉

Lees ook:

Sporten tijdens de zwangerschap: wat kan wel en wat mag écht niet?

Rauwe eieren

Het eten van rauwe eieren kan gevaarlijk zijn tijdens de zwangerschap. Rauw ei vind je bijvoorbeeld in zelfgemaakte mayonaise of tiramisu. Mayonaise en tiramisu (zonder alcohol) uit de supermarkt kun je wél eten.

Rauwe kiemgroenten

Pas op met rauwe kiemgroenten, zoals taugé en alfalfa. Hier zitten soms schadelijke bacteriën op, zoals Salmonella. Was ze daarom eerst altijd met heet water af en wok ze mee in het gerecht, zo kun je ze wel gewoon eten.

Kruiden

Dit is iets wat moeders veel minder goed weten. In sommige kruiden zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn als je er te veel van neemt tijdens je zwangerschap. Hier sommen we een paar voorbeelden op: anijs, dragon, venkel, basilicum, piment, nootmuskaat, kaneel, sassafras, dong quai, foelie en peper.

Lees ook:

Zó ziet volledige ontsluiting van 10 centimeter er dus uit: halleluja

Drop

In drop zit veel zout. Dit kan je bloeddruk verhogen, en een te hoge bloeddruk vergroot de kans op zwangerschapsvergiftiging. Eet dus niet meer dan twee tot drie dropjes per dag.

Koffie en thee

Het is verstandig om geen cafeïne-rijke drankjes te nemen als je zwanger bent. Cafeïne-rijke dranken zijn koffie en energiedrankjes. Hier kun je er het beste maximaal één per dag van nemen. In thee zit vaak ook cafeïne, maar wel minder dan in koffie. Neem hier maximaal 3 – 4 kopjes per dag van. Pas op met zouthout, anijs en venkelthee neem hier maximaal maar 1- 2 kopjes per dag van.

Alcohol en roken

Heel bekend, maar we zeggen het toch maar even: drink geen alcohol als je zwanger bent. Dit is namelijk schadelijk voor je kindje en kan voor een miskraam zorgen. Dit geldt overigens ook voor roken.

Beeld: iStock

Dit artikel is afkomstig uit VIVA MAMA Editie 4 uit 2020. Bestel hier de nieuwste VIVA-Mama.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.