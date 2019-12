Dít moet je weten als je kind eczeem heeft

Eczeem sucks, helemaal als je kind het heeft. Kinderen die het hebben last van een rode, schilferige huid die jeukt. Heel vervelend, dat weet ook VIVA’ Gina. ‘Mijn dochter Mex ligt elke avond in bed te krabben (of wrijven, als ze niet eigenwijs is) en vraagt meermaals of ik op de plekjes waar ze jeuk heeft wil blazen. Zo sneu.’

Goed nieuws! Je kunt wat aan eczeem doen. 5x dit moet je weten als je kind last heeft van een rode, schilferige huid die jeukt:

1. Wakkere nachten

Vijf tot twintig procent van de kinderen heeft eczeem. De jeuk is overdag al vervelend. Maar omdat er ’s nachts geen afleiding is, hebben kinderen dan het meeste last van de jeuk. Met als gevolg dat ze een kwart van de nacht aan het krabben zijn en gemiddeld een uur minder slapen dan andere kinderen.

2. Wat is eczeem precies?

Bij een eczeem gevoelige huid is het microbioom – dat zijn alle micro-organismen zoals bacteriën, virussen en gisten op het lichaam – uit balans. Daardoor overheersen de verkeerde bacteriën en die zorgen voor irritaties en ontstekingen. Gevolg? Jeuk, jeuk en nog meer jeuk. Door het krabben raakt de huidbarrière verder beschadigd waardoor allergenen makkelijk de huid kunnen binnendringen en kan irriteren. En dat wil je niet!

3. Overdraagbaar

Eczeem is een chronische ontsteking van de huid die genetisch overdraagbaar is. Heb jij of je partner eczeem, dan heeft jullie kind vijftig procent kans het ook te krijgen. Hebben jullie het allebei, dan is deze kans zelfs tachtig procent. Het goede nieuws is dat bij tachtig procent van de kinderen uiteindelijk het eczeem ook weer verdwijnt.

4. Niet, niet, niet en niet

Je kunt je kind helpen door bij het badritueel vier keer niet aan te houden: niet te vaak, niet te lang, niet te warm en niet met zeep. Want warm water én zeep tasten de natuurlijke barrière van de huid aan.

5. Smeren maar!

Al poedel je minimaal, elk contact met water kan de huidbarrière beschadigen met een droge huid en eczeem als gevolg, foede huidverzorging vermindert de kans dat eczeem zich ontwikkelt. Hierbij geldt de regel: hoe vetter, hoe beter. Smeren maar moeders!

Bron: KekMama.nl, beeld: iStock