Heb jij het mooie nieuws te horen gekregen dat je in 2021 mama wordt? Dan ben je vast al hard aan het nadenken over een babynaam. Wordt het een korte, stoere of toch een dubbele naam?

Dit zijn de namen die je volgend jaar veel gaat tegenkomen.

Oer -Hollands en Internationaal

Bij zowel jongens en meisjes zijn oer-Hollandse namen zoals ‘Jan’ en ‘Mees’ populair. De ouders vinden het prettig dat de namen goed worden uitgesproken én dat er geen verwarring ontstaat over de spelling. En vermoedelijk zet deze namentrend in 2021 nog even door.

Toch worden internationale namen ook steeds populairder. Ze worden nu nog vaak als tweede naam gebruikt, maar het is goed mogelijk dat de Hollandse namen hun plek in de lijst in 2021 moeten delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Jayden of Jackson.

Korte en stoere babynamen

Nog een trend die in 2020 al in opkomst was: de korte, stoere babynaam. Zowel voor jongens als meisjes zijn de meest populaire namen niet langer dan twee of drie lettergrepen. Ook afkortingen van langere namen blijven in 2021 geliefd. Denk hierbij aan: Lev, Liv of Evi.

Unisex babynamen

Steeds vaker zijn unisexnamen (namen die je zowel aan een meisje als een jongen kunt geven) in trek. Dit past ook goed bij de stoere trend. Veel unisexnamen zijn namelijk kort en krachtig. Het komende jaar zijn de namen ‘Sam’, ‘Luca’ en ‘Jamie’ dan ook namen die je goed in de gaten moet houden.

Dubbele namen

Heb je meerdere favo namen op je lijstje staan en kan je gewoon niet kiezen? Waarom geef je de kleine dan niet gewoon twee namen? Je kan eindeloos combineren: Zara-Lynn, Sammy-Bo, Jules-Vesper… Laat je creativiteit de vrije loop!

Populaire babynamen 2021

Top 10 jongensnamen 2021

Sem Noah Lucas Daan Liam Luuk Finn Levi Mees Bram

Top 10 meisjesnamen 2021

Tess Sophie Emma Mila Julia Yara Zoe Nora Sara Lotte

Bron: 24baby.nl, Mama Magazine | Beeld: iStock

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!