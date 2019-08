Dít zijn de 8 leukste kindercafé’s

Kindercafé’s, de naam zegt het al, dit zijn café’s die kidsproof zijn. Voorzien van een speelhoek slash lees hang-out, boomhut of beide. En waar mama ook chill kan toeven: haar koffie kan drinken en kan bijkletsen met haar mom friend. VIVA’ Gina deelt de plekjes waar zij graag komt met dochter Mex, kriskras door Nederland. ‘Treinen met een peuter is immers ook hartstikke leuk’, aldus Gina.

1. Melksnor, Amsterdam

Hier moet je naartoe voor steengoede pannenkoeken (geheim recept), maar ook lekkere broodjes (pinda)kaas en natuurlijk bitterballen. Ook geliefd onder kinderen: de zandbak, met tafeltjes eromheen. Zodat je zicht hebt op je kleine avonturier. Plus: elke woensdagochtend een voorleesochtend. Er wordt voorgelezen uit de leukste dieren boeken. En je kindje mag verkleed als zijn of haar lievelingsdier. Er is ook schmink voor de liefhebbertjes!

2. Usine, Eindhoven

Op zoek naar een plek waar de kinderen kunnen spelen in de speelhoek en jij stijlvol kunt lunchen? Usine is jullie go to. En dat middenin het centrum! Op het menu, onder andere, bruine bammetjes met jam, stroop en Nutella. Ook in het wit overigens. Bonus? Een aparte verschoonruimte voor de baby, ruim ook.

3. De Boomhuttenclub, Den Haag

Een ontbijt en lunch zaak in één! Het is dé ‘hotspot’ voor volwassenen met jonge kinderen. Een tweede thuis waar je zelf even tot rust kan komen, tijd hebt voor een goed gesprek of het lezen van de krant. En dat terwijl de kids in de speeltoestellen hangen, want jawel De Boomhuttenclub heeft een indoor speelplaats (die doet denken aan een boomhut). En dan hebben we nog niets gezegd over de limo-bar, dit is de showstopper.

4. Tof Koekie, Den Bosch

Drie woorden: eten, drinken en koekjes! Bij Tof Koekie bakken ze koekjes altijd vers, net als de taarten en cakes. Uitproberen! Terwijl de kinderen spelen in de speelhoek, de babybox/speelhuisje of krijten op het grote krijtmuur, genieten ouders en grootouders van een kostbaar momentje voor zichzelf!

5. WAAR, Arnhem

Een lunchspot, bio-supermarkt, cadeauwinkel én kindercafé, hier wil je heen! Bij WAAR is er een kinderhoek (met poppenkast!) en bij mooi weer een klein zwembad. Elke laatste zondag van de maand is er een speciale brunchzondag, met kinderworkshops en extra veel speelplek. Een aanrader!

6. Confetti, Maastricht

Misschien wel de mooiste in de lijst! Bij Confetti stap je in een wit wonderland, met pastelkleuren die de interieurboel pimpen. In het voorste gedeelte van het café tref je zithoekjes en het achterste deel is een compleet ingerichte playground. Met tekenhoekjes, schildertafeltjes, spelletjes kasten en tipi-tenten waar de kids kunnen chillen. Tel daarbij op dat er geregeld (bak)workshops zijn, er een kinderkapper on request is en er babyshower gehost kunnen worden en je snapt waarom Confetti een regelrechte hit is!

7. Juffrouw van Zanten, Rotterdam

Bij Juffrouw van Zanten kunnen je koters spelen en – jij – ontspannen. Binnen hebben ze voor de kleinsten een verzameling uitdagend speelgoeden ook over buiten is nagedacht. Voor jonge avontuurlijke kinderen (handig, als je neefje of nichtje mee is) kan het een uitdaging zijn om steeds nieuwe activiteiten te bedenken. Daarom zijn er leuke fiets-wandel- en tramtochten samengesteld voor een dagje uit in de omgeving, ook leuk voor volwassen. Plan die date je mom vriendin maar!

8. Kleine Planeet, Leiden

Het familiecafé (want iedereen is welkom!) van Leiden! En dat is niet alles, want de Kleine Planeet (wat een leuke naam trouwens) is ook een conceptstore. Verwacht er leuke hebbedingetjes, kinderkleding, speelgoed en accessoires. Daarbij: alle producten zijn duurzaam en biologisch. Je vindt er vast iets leuks om te kopen, voor jezelf en/of een ander, terwijl de kinderen een boekje lezen in de speelhoek.

Beeld: iStock, Instagram