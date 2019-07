Dit zijn de meest voorkomende spijsverteringsproblemen bij baby’s

Hoe vaak, hoeveel en welke kleur? De poep van hun baby is een veelbesproken onderwerp onder jonge ouders. Niet zo gek, want het maagdarmstelsel van een baby is in de eerste maanden nog volop in ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de baby’s last heeft van lichte spijsverteringsproblemen. Wij zetten de meest voorkomende voor je op een rij.

Diarree

Heeft je baby dunne en waterige ontlasting, oftewel diarree? Houd ‘m dan goed in de gaten, want naast dat het heel onprettig is voor je baby, is de kans op uitdroging bij baby’s groter dan bij volwassenen. Meestal is een maagdarminfectie met een virus de boosdoener. Na een paar dagen gaat dit vaak vanzelf weer over. Bij chronische diarree(klachten) ligt de oorzaak meestal bij een voedselintolerantie. Ga bij chronische diarree dan ook altijd naar je huisarts.

Darmkrampjes

Darmkrampjes bij baby’s, het is een milde aandoening. Maar als je je kleintje hoort schreeuwen van de pijn, vraag je je af of het echt wel zo onschuldig is. Baby’s kunnen behoorlijk last hebben van buikkrampjes en het kan ze flink uit hun slaap – en die van jou – houden. Je herkent de krampjes aan het feit dat je baby geen honger of een poepluier heeft en het toch uitschreeuwt. Hij strekt daarbij zijn beentjes en trekt ze weer in, soms met gebalde vuistjes en scheetjes erbij. De krampen hebben verschillende oorzaken, waaronder lucht inslikken tijdens het drinken. Maar de voornaamste is dat het maagdarmstelsel nog niet volgroeid is en het voedsel daardoor niet volledig verteerd wordt. Over het algemeen gaan de krampjes na zo’n 2 á 3 maanden vanzelf over.

Obstipatie

Bij obstipatie heeft je baby moeite om te poepen. De poep is hard en je baby moet veel moeite doen om het eruit te krijgen. Bij baby’s die alleen borstvoeding krijgen komt obstipatie niet vaak voor. Maar de overstap van borst naar fles kan wel obstipatie veroorzaken; je baby moet wennen aan de nieuwe voeding. Meestal ligt de oorzaak voor verstopping bij een gebrek aan vocht: nieren hebben vocht nodig om afvalstoffen af te voeren. Als dit er niet genoeg is halen ze het vocht uit de darmen, met als gevolg minder vocht in de ontlasting. Zorg dus dat je baby genoeg vocht binnenkrijgt, vooral op warme dagen!

Reflux

Reflux betekent letterlijk ‘terugstromen’. Bij deze aandoening stroomt de maaginhoud weer terug in de slokdarm. Soms gebeurt dit met spugen, soms ook niet – dit heet verbogen reflux. Huilt je baby veel na het voeden? Overstrekt hij zich, weigert-ie te drinken en slaapt hij onrustig? Dan heeft ‘ie misschien reflux. Meestal is de oorzaak dat de sluitspier tussen de maag en de slokdarm vaak opengaat, waardoor de melk terug kan stromen. Een andere mogelijke oorzaak is een chronische verstopping in de darmen, waarbij door de druk de maaginhoud naar boven komt. Daarnaast kan een koemelkallergie een vernauwing in de slokdarm veroorzaken, waardoor de maaginhoud weer naar boven komt. Heb je het vermoeden dat je baby reflux heeft? Bespreek dit dan met je huisarts of op het consultatiebureau.

Voeding

Heeft je baby last van lichte spijsverteringsproblemen? Denk dan eens aan aangepaste babyvoeding. Overleg met je huisarts of je kunt overstappen op een voeding met (gedeeltelijk) gehydrolyseerde eiwitten of met minder lactose. Een voorbeeld hiervan is ProCare Affinity 0-12 maanden. Let op: deze soorten voeding zijn voor medisch gebruik en dienen altijd te worden gebruikt in overleg met je huisarts.