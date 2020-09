Dochter Naomi en Sven zit duidelijk in de ‘papafase’: ‘Hij is gelukkig vaker thuis’

Dat Sven Kramer (34) als viervoudig olympisch kampioen een flinke achterban heeft, moge duidelijk zijn. Toch is er niemand zo’n grote fan van de schaatser als zijn dochter Kae. Naomi van As (37) trakteert haar volgers op een prachtige foto van haar geliefde en hun dreumes, wat voor een hoop herkenbaarheid zorgt bij de moeders onder hen.

Dochter Sven Kramer en Naomi van As

Op de foto is te zien hoe de kleine Kae zich heeft vastgeklampt aan haar vader. “De hele dag door ‘PAPAAAAA’”, schrijft Naomi bij het kiekje, gevolgd door een emoji omringd door hartjes.

Hier precies hetzelfde

Dat kinderen zo’n papafase hebben, herkennen de moeders onder Naomi’s fans volledig. “Same here, mama staat duidelijk op nummer twee”, reageert een volger lachend. “Haha! Hier precies hetzelfde”, vult een ander aan. Ook zijn er fans die laten weten dat het straks nog wel gaat veranderen. “Daarna volgt de periode MAMAAA”, luidt dan ook een van de reacties.

View this post on Instagram De hele dag door ‘PAPAAAAA’ 🥰 A post shared by Naomi van As (@naomivanasofficial) on Sep 22, 2020 at 7:53am PDT

Sven als vader

Vorige zomer vertelde Naomi in Flair hoe Sven als vader is. “Ik vind hem heel vertederend. Hij komt vaak stoer en misschien wat afstandelijk over. Na een wedstrijd geeft hij altijd heel gefocust interviews, waardoor mensen zijn zachte kant niet zien. Hij heeft een heel klein hartje en als vader is hij echt een softie”, zei ze erover. “Hij is heel lief voor Kae en zo’n grote man met zo’n kleine baby is eigenlijk heel aantrekkelijk. Toen ze net geboren was, begon het schaatsseizoen net en was hij veel weg. Dat vond ie ontzettend moeilijk. Nu is Sven gelukkig vaker thuis. Als we samen weggaan, is hij de eerste die zegt: ‘Ik mis haar nu al.’”

Kae

Sven Kramer (34) en Naomi van As (36) leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi aan Flair.

Bron: Flair | Beeld: Brunopress