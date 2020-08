Dochter Naomi van As en Sven Kramer treedt nú al in voetsporen van vader

Vandaag is het een belangrijke dag voor Sven Kramer (34): hij heeft zijn eigen schaatsacademie opgezet in Thialf. Voor die gelegenheid hebben de viervoudig olympisch kampioen en zijn geliefde Naomi van As (37) hun dochtertje meegenomen op het ijs, en doet de kleine Kae vrolijk mee met papa.

Dochter Naomi van As en Sven Kramer

Op Instagram deelt Naomi een reeks foto’s van het schattige tafereel. “Trots!!! Vandaag de lancering van de Sven Kramer Academy. Dus allemaal de schaatsen onderbinden en hop, de baan op”, begint van As bij de kiekjes. “Natuurlijk heeft Kae ook al voor de eerste keer op de schaats gestaan. Reed meteen een rondje 30.0, talent heeft ze van haar moeder… lijkt me duidelijk.”

WereldKaempioen

Volgers van Naomi zien Kae in de voetsporen van haar vader treden. “Geboren wereldKaempioen”, grapt een fan. Een ander ziet een combinatie van beide ouders wel voor zich. “IJshockey it is! Iets van mama en iets van papa.”

Sven Kramer Academy

In schaatsstadion Thialf in Heerenveen biedt Sven Kramer vanaf nu trainingen en clinics aan om kinderen en volwassenen in contact te brengen met zijn sport. “Door de milde winters hebben we steeds minder natuurijs”, aldus de geliefde van Naomi. “En daardoor komen steeds minder mensen in contact met de schaatssport.”

Start in Thialf

De viervoudig olympisch kampioen heeft daarom de Sven Kramer Academy opgezet. Dit heeft hij samen met zijn oud-ploeggenoot Douwe de Vries gedaan, die dit jaar stopte met schaatsen. Zelf besloot Kramer door te gaan tot de Olympische Spelen van 2022 in Peking. “Niets is mooier dan iets terug te geven aan de sport en aan de mensen. Het is niet de doelstelling om hier de allergrootste kampioenen te maken, het gaat om plezier maken, ongedwongen kunnen sporten en in aanraking komen met de sport”, zegt Kramer. Scholen kunnen met hun leerlingen een lesprogramma volgen op de Sven Kramer Academy, die start in de Friese schaatstempel Thialf. “Maar wie weet gaan we in de toekomst naar nog veel meer ijsbanen.”

Kae

Sven Kramer (34) en Naomi van As (36) leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi aan Flair.

Het hele gezin samen:

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!

Bron: Flair | Beeld: Brunopress