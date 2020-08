Dochters van beste vriendinnen Naomi van As en Ellen Hoog stelen de show met déze foto’s

Dat Naomi van As (37) en Ellen Hoog (34) beste vriendinnen zijn, moge duidelijk zijn. Des te leuker dat hun dochters ongeveer even oud zijn en het óók heel goed met elkaar kunnen vinden.

De meisjes zijn afgelopen weekend samen naar hun eerste concert ooit geweest, in matching outfits. En zoals je begrijpt heeft dat tafereel een wel heel schattige foto opgeleverd.

Dochters Naomi van As en Ellen Hoog

Op Instagram deelt Naomi een foto van de gezellige middag. Met een vleugje sarcasme in de tekst maar wél vol trots, want Bowie en Kae hebben best even stil kunnen zitten tijdens het concert. ‘Jut en Jul hebben toch bijna vijf minuten genoten van Juf Roos…’, schrijft de voormalig hockeyster erbij. In de hashtags laat ze weten dat de meiden ‘rennen leuker vinden’. Hoe dan ook was het een geslaagd uitje, zo blijkt uit de reactie van Ellen. ‘Het waren vijf mooie minuten’, aldus Hoog, waarop Van As al grappend reageert: ‘Jaaa, deze vijf gaan de geschiedenis boeken in.’