Bizarre trends komen en gaan, en daar is het fenomeen ‘doe-het-zelf-bevallen’ er ongetwijfeld eentje van. Zónder medisch toezicht en zónder de nodige hulpmiddelen, dus. Moeten we ons schrap zetten voor deze onveilige manier van een gezonde baby ter wereld zetten?

Of we nou thuis bevallen of in het ziekenhuis: dat we het doen onder toezicht van bevoegde artsen, is vrijwel vanzelfsprekend. Maar steeds meer vrouwen doen het op eigen houtje. En dat is levensgevaarlijk.

Stappenplan

Toch bestaat er een platform – genaamd doehetzelfbevallen.nl – waarop onmisbare tips en tricks worden gegeven als je zonder hulp van artsen en medische middelen een kind ter wereld wil brengen. Ook vind je op de website een stappenplan waarin eenvoudig wordt uitgelegd hoe je het beste te werk kunt gaan. Maar of dat nu echt de bedoeling is? Onze mond valt er van open…

Beeld iStock