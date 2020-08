In z’n eerste levensjaren krijgt je baby nogal wat voor z’n kiezen. Doorkomende tandjes bijvoorbeeld. Soms gaat dat gepaard met ongemak, maar daar kun je iets aan doen.

Tandje erbij

Waar de ene baby amper last heeft van doorkomende tandjes, kan een ander er behoorlijk heftig op reageren. Zo kan hij onrustiger slapen en meer huilen. Sommige baby’s krijgen extra blozende wangen, meestal aan de kant waar de nieuwe tand of kies doorkomt. Ook diarree of ontlasting die sterker en zuurder ruikt, is een symptoom dat hoort bij doorkomende tandjes. Vaak zie je dat baby’s meer kwijlen voordat er een nieuw tandje verschijnt. Om de druk van de doorbrekende tand op het tandvlees te verminderen, proberen ze steeds op iets te bijten. Je kunt je baby in dat geval een bijtring geven. Die zijn er ook in varianten die je in de koelkast (nooit in de vriezer!) kunt koelen; kou verdooft de pijn nog iets meer.

Schone zaak

Zodra het eerste tandje is doorgekomen, begin je met poetsen. Zo went je baby eraan en het is ook goed voor het tandvlees. Zodra je baby één tand heeft, poets je elke dag één keer – het liefst ’s avonds. Vanaf het moment dat je kind twee jaar is, poets je elke dag twee keer, twee minuten per keer. Gebruik een kindertandenborstel, met een kleinere kop en zachtere haartjes, en peutertandpasta. Die maakt de tandjes sterker en de smaak is minder heftig. Er bestaan ook speciale borstels met haren aan beide kanten, waarmee je de boven- en ondertanden in één beweging te pakken hebt. Ideaal als jouw kind geen fan is van het poetsritueel.

Met je mond vol tanden

Pas als je kind ongeveer drie jaar is, is het melkgebit compleet. Op dat moment heeft ie twaalf tanden en acht kiezen. De eerste tandjes komen al door als je kind vijf of zes maanden is. Bij de meeste baby’s zijn dat de twee middelste ondertanden. Daarna volgen de twee middelste boventanden, gemiddeld na acht maanden. Rond de eerste verjaardag komen ook de andere boven- en ondertanden door. Ongeveer een half jaar later zijn de eerste kiezen aan de beurt, waarna nog de hoektanden en achterste kiezen volgen.

5 tips tegen pijn

• Je kunt de plek van de doorkomende tand met je vinger masseren, dat vermindert de druk een beetje.

• Als je baby nog niet zelf kan zitten of staan (vooral bij het doorkomen van de eerste tandjes dus), kun je je baby helpen door ‘m wat vaker rechtop te houden. Daardoor vermindert de druk.

• Een zetpilletje paracetamol kan helpen, maar overleg dat eerst even met je huisarts of het consultatiebureau.

• Bij de drogist zijn verschillende middeltjes verkrijgbaar die verlichting kunnen bieden bij doorkomende tandjes. De bekendste zijn Dentinox en Chamodent. De eerste bevat de verdovende stof lidocaïne, de tweede is homeopathisch. Overleg ook in dit geval eerst met je huisarts of het consultatiebureau óf en zo ja welke je het beste kunt gebruiken.

• Zuigen op een duim of speen kan verzachtend werken, net als koel drinken.

