3x kindvriendelijke cafés waar je samen de lekkerste babyccino drinkt

Een heerlijk drankje en een hapje buitenshuis doen terwijl je kind zich lekker vermaakt of nipt aan een overdreven hippe babycinno. Bij deze 3 kindvriendelijke cafés komt dat zeker goed.

1. Doe alsof je thuis bent

Voor ouders is het soms een beetje aftasten of je kind ergens wel of niet welkom is, maar bij Kroast in Amersfoort laten ze daar geen twijfel over bestaan. Ze hebben daar een knus ingerichte huiskamer met genoeg speelgoed en knutsels en soms gaat ook de tv aan met een leuke film. Terwijl je kroost de grootste lol heeft, geniet jij in de besloten binnentuin of aan de waterkant aan de Eemhaven van een lekkere cappuccino, geserveerd door een ervaren barista – met een lekker stuk taart erbij. En als je toch wilt blijven eten, is de oppas inbegrepen (op vrijdag- en zaterdagavond).kroast.nl/kids

2. Kleine kaart

MiniMarkt in Amsterdam is echt een ontmoetingsplek voor ouders. Dus terwijl jij geniet van huisgemaakte taart, quiche, een biologisch sapje of vers gezette Bocca-koffie, kan je kind lekker spelen. Ze hebben er ook een menukaart voor (kleine) kinderen, dus zelf eten meenemen is niet nodig. En als je daar toch bent, kun je meteen je slag slaan in de conceptstore met kinderkleding van de mooiste merken.

minimarkt-store.com

3. Mee naar het café

In het café van Meneer Paprika in Haarlem kun je terecht voor ontbijt, lunch, taart of alleen een bakkie leut. Alles is vers, huisgemaakt en zo veel mogelijk biologisch. En terwijl jij van dat lekkers geniet – en bijkletst met je moeder, zus of vriendin – kan je kind zich uitleven met bergen speelgoed. Centraal in het café staat een vijf meter lange Thomas de trein-tafel, maar er is ook Duplo en Kapla om mee te bouwen en boekjes en tekenspullen… Let op: als je zeker wilt zijn van een tafel binnen, moet je wel even reserveren.

meneerpaprika.nl/cafe