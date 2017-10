Wat dromen over zwangerschap betekent

Het overkomt iedere vrouw weleens: dromen over zwangerschap. Betekent het dat je zwanger bent? Of dat je misschien klaar bent voor (nog) een kindje? Rustig maar, in de meeste gevallen betekent het namelijk heel iets anders.

Huffington Post sprak met een dromenanalist om erachter te komen wat het betekent om zo’n droom te hebben. Ally Mead zegt dat deze droom eigenlijk om creativiteit gaat. Of sterker nog, als je droomt dat je zwanger bent schijn je toe te zijn aan tijd om creatief te zijn. Het kan ook zijn dat er een klein of groot creatief project aankomt, zoals renovatie in het huis.

Dromen

‘Zwangerschapsdromen hebben meestal meerdere lagen en zeggen iets over je binnenkant – vertegenwoordigd door de foetus – dat nog niet erkend is of aan de wereld is laten zien.’ Met andere woorden, het kan zijn dat dit gaat over een daadwerkelijke droom of ambitie waar je nog niets mee hebt gedaan. Denk aan je eigen lunchzaak beginnen, terwijl je het niet aandurft om je huidige baan op te zeggen. Dromen over zwangerschap blijven soms terugkomen als je bepaalde doelen in het leven niet realiseert. Wil je dat het stopt? Sta dan stil bij wat je tot nu toe wél hebt bereikt in het leven.

Bron Huffington Post | Beeld iStock