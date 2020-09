Dubbel geluk: Katja Schuurman deelt eerste foto met haar twee dochters

Precies een maand geleden werden Katja Schuurman (45) en haar geliefde Freek van Noortwijk de trotse ouders van dochter Coco Loulou, hun eerste kindje samen. De presentatrice was al moeder van Sammie, die duidelijk haar geluk niet op kan met haar kleine zusje.

Dochters Katja Schuurman

Op Instagram heeft Katja een prachtige foto gedeeld met haar beide kinderen. Daarbij laat ze weten een mooi cadeau te hebben gekregen van haar ouders. “Een ketting met gouden initialen van mijn dochters en mijzelf. En voor ons drietjes dezelfde armbandjes”, schrijft de brunette. “Opdat we nooit vergeten dat wij bij elkaar horen. Katja, Sammie en Coco.”

Zo veel liefde

Fans van Katja smelten bij het zien van het bijzondere kiekje. “Wat een liefde op deze foto”, reageert een volger. Een ander vult aan: “Wow… wat een gouden foto!”

Naam verklapt

Met de geboorte van Coco Loulou zag Katja op 8 augustus haar grootste wens in vervulling gaan. De actrice heeft er altijd van gedroomd minimaal twee kinderen te hebben. De bijzondere naam van het meisje hadden Freek en Katja al een tijdje in gedachten. Sterker nog, al weken voordat Coco Loulou werd geboren, verklapte het stel (per ongeluk) al de naam van hun baby. De oplettende volgers van de presentatrice hadden dan ook al kunnen weten hoe de spruit zou gaan heten.

Lees ook

Katja Schuurman deelt nieuwe foto’s van dochter Coco en ziet er zelf weer als vanouds uit



Familie

Katja werd tien jaar geleden voor het eerst moeder, samen met acteur Thijs Römer kreeg ze dochter Sammie. Het acteurskoppel ging in 2015 na een huwelijk van acht jaar uit elkaar, maar bleven altijd goede vrienden. Halverwege 2015 viel Katja als een blok voor topchef Freek van Noortwijk. In juni 2019 gaven ze elkaar tijdens een sprookjesachtig huwelijk het jawoord. Een jaar later werd hun liefde bekroond met een prachtige dochter, Coco Loulou.

Zin in het laatste babynieuws, de zoetste kinderkamers en verrassende winacties? Volg ons op Instagram @vivamama_nl!

Bron: Flair | Beeld: Brunopress