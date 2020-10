De eerste symptomen van een zwangerschap zijn niet altijd direct te herkennen. Maar toch zijn er signalen die erop (kunnen) wijzen dat je zwanger bent die jij misschien over het hoofd hebt gezien.

Zelfs als je aan de pil bent, kun je zwanger worden. Die kans is wel klein: wanneer je de pil netjes elke dag slikt dan is de kans op een zwangerschap kleiner dan ongeveer 1%. Neem je de pil iets onregelmatiger, dan wordt die kans groter.

Kwalen

Gedurende je zwangerschap is de kans groot dat je met een aantal zwangerschapssymptomen te maken krijgt. En de één heeft er meer last van dan de ander, maar er zijn een aantal symptomen die iedereen op zijn bordje krijgt. De meest voorkomende eerste signalen zijn:

Eetbuien of juist geen eetlust Vermoeidheid Overtijd Hoofdpijn Veranderende tepelhoven Stemmingswisselingen Vaker plassen Misselijkheid Afkeer naar eten en geurtjes Bloedverlies Opgeblazen gevoel Gevoelige of gezwollen borsten

Eetbuien

Heb je de laatste tijd veel last van gekke cravings (kom maar op met die appelmoes en chocolade)? Of heb je – veel vaker dan normaal – trek in koekjes en snoepjes? Misschien groeit er wel een klein wondertje in je buik, zonder dat je het door hebt. Tijdens je zwangerschap kan je namelijk extra drang voelen tot het eten van bepaald voedsel. Dit soort vreetbuien kunnen zich al voordoen vanaf je 2e zwangerschapsweek!

Vermoeidheid

Ben je ineens extreem moe? Of sterker nog… zo uitgeput dat je het liefst de hele dag in bed wilt blijven liggen? Wellicht ben je dan zwanger. Veel vrouwen hebben namelijk last van (extreme) vermoeidheid in het begin van hun zwangerschap. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat er een nieuw mensje groeit in je buik. Je kan zelfs al – een week na de conceptie – te maken krijgen met extreme vermoeidheid. Daarmee is het één van de eerste zwangerschapssymptomen.

Overtijd

Als je menstruatiecyclus normaal behoorlijk regelmatig is en je nu overtijd bent, kan dit wellicht een goede reden zijn om een zwangerschapstest te doen. Veel vrouwen zien dit dan ook als het éérste zwangerschapssymptoom, zelfs als ze nog geen last hebben van de andere kwaaltjes. Maar, het uitblijven van de menstruatie hoeft niet altijd te betekenen dat je zwanger bent!

Hoofdpijn

Een van de meest veel voorkomende kwaaltjes, maar wordt daardoor niet altijd geassocieerd met een zwangerschap. Vaak is het een stekende of een drukkende pijn aan de zijkanten van je hoofd, die wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van zwangerschapskwaaltjes (zoals misselijkheid en vermoeidheid) of door de veranderingen in je hormoonhuishouding. Ongeveer 40% van de vrouwen krijgt er last van. De hoofdpijn ontstaat meestal vanaf de 4e zwangerschapsweek en kan (helaas!) gedurende de hele zwangerschap voorkomen.

Veranderende tepelhoven

Je tepels bereiden zich – vanaf één week na de bevruchting – al voor op het geven van borstvoeding. Het kan dus goed zijn als je voor de spiegel staat en je tepels bekijkt, deze groter of donkerder zijn dan normaal. Schrik hier niet van!

Stemmingswisselingen

Kan je niet meer stoppen met huilen bij een reclame voor hondenvoer (want die hond is zó schattig)? Wissel je depressieve buien af met leuke momenten? Misschien zorgen zwangerschapshormonen wel voor deze stemmingswisselingen! Tip: doe een zwangerschapstest.

Vaker plassen

Heb je net geplast? En moet je nu alweer naar de wc? Misschien moet je dan één van je plasjes gebruiken voor een zwangerschapstest. Vanaf de 6e zwangerschapsweek kan het namelijk zo zijn dat je veel tripjes naar de toilet moet maken. Dit komt doordat je hele hormoonhuishouding verandert. Enne, dat je groeiende baarmoeder op je blaas drukt helpt natuurlijk ook niet mee!

Misselijkheid

Een van de vervelendste, maar ook een van de bekendste zwangerschapssymptomen: misselijkheid. De misselijkheid treedt meestal twee tot acht weken na de bevruchting op en hoe erg je er last van hebt, verschilt per vrouw en per zwangerschap. Zo zijn er geluksvogels die de dans ontspringen én pechvogels die inmiddels de binnenkant van hun wc kunnen dromen…

Afkeer naar eten en geurtjes

Door je zwangerschap walg je nu misschien van voedsel waar je ‘vroeger’ van genoot. Ook wordt je reukvermogen scherper, waardoor je ineens heel misselijk kan worden van bepaalde geuren, zoals koffie of gebakken vlees. Dit kan je al vanaf de 1e week na de bevruchting gaan merken. Maar het kan natuurlijk ook andersom! Vond je koffie altijd walgelijk? Grote kans dat je het nu ineens lekker vindt.

Bloedverlies

De woorden bloed en zwangerschap wil je liever niet samen in een zin horen. Maar als je een aantal dagen na je ovulatie een lichte bloeding hebt, kan dit weleens groot nieuws betekenen. Ongeveer zes tot twaalf dagen na de conceptie zet de eicel zich namelijk vast in de baarmoederwand (de innesteling), wat een roze of bruine bloeding tot gevolg kan hebben.

Opgeblazen gevoel

Je herkent dit gevoel vast wel van je menstruatieperiode. Maar, wat als je menstruatie is uitgebleven of er nog helemaal niet aan zit te komen? Rond je 4e zwangerschapsweek kan je al een ‘iets’ opgezette buik hebben. Niet omdat je kindje zo snel groeit, maar omdat je meer vocht vasthoudt en je darmen trager werken. Gevolg: een opgezette buik.

Gevoelige of opgezwollen borsten

Zijn je borsten ineens gevoelig of opgezwollen? Dit kan een van de vroege zwangerschapssymptomen zijn! Ongeveer één of twee weken na de bevruchting kunnen je borsten al gevoeliger worden. Dit komt doordat de verandering in je hormoonhuishouding zorgt voor een betere doorbloeding. Je aderen kunnen daardoor ook zichtbaarder worden. Gelukkig, neemt de pijn af zodra je lichaam gewend is aan de hormoonschommelingen. Good things, take time!

Heb je na het lezen van dit artikel een zwangerschapstest gedaan en is deze positief? Dan is er geen sprake meer van ”mogelijke” zwangerschapssymptomen, maar van heuse kwaaltjes. Gelukkig is het allemaal voor een goed doel: een prachtig klein wondertje.

