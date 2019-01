Eieren rapen In 2019 willen we met z’n allen terug naar het ‘natuurlijke’ – lees: naar hoe het vroeger was. Ook jonge gezinnen gaan daarin mee. Het liefst rapen we daarom samen met de kids zelf onze eieren in het kippenhok en kiezen we zelf een koe uit in de wei om te laten slachten. Er zijn tegenwoordig vleesboeren die er een kleine boerderijwinkel naast runnen, zoals Boerderij Eyckenstein in Maartensdijk of Overeem in Eemnes. Maar het kan ook makkelijker, bijvoorbeeld via sites als koopeenkoe.nl.

Free birthing Bevallen wordt steeds meer als iets natuurlijks gezien. Ziekenhuis, kraamvrouw en andere interventies van buitenaf worden anno 2019 liefst zo veel mogelijk geweerd. De free birth- trend gaat ervan uit dat je het zelf wel kunt, samen met je partner. Vooral in Engeland is dit fenomeen in opkomst, ook al wordt er vanuit medische hoek gewaarschuwd voor de risico’s. Want: wat doe je als er complicaties zijn? Dan sta je er dus ook alleen voor. Toch zijn stellen die voor free birthing kiezen bereid om die risico’s te aanvaarden, omdat – zo menen ze – daartegenover staat dat die intieme en speciale gebeurtenis helemaal ‘van hen’ blijft en dat alles verloopt zoals de natuur het bedoeld heeft – zónder inmenging van allerlei medische ingrepen als vacuümpompen.

Daar is de doula Waar we medische interventies zo veel mogelijk proberen te weren, verlangen we juist weer wel naar persoonlijke aandacht tijdens onze bevalling. Aldaar is de doula: een soort bevalcoach die zich helemaal richt op jouw behoeftes. Een doula verleent niet-medische hulp en zorgt ervoor dat je bevalling zo rustig en soepel mogelijk verloopt. En, als je in het ziekenhuis bent, ‘bewaakt’ ze jouw wensen door in de gaten te houden of alles wel verloopt zoals je het in je bevalplan hebt beschreven.

Hypnobirthing Omdat veel vrouwen het vooruitzicht van de bevalling nogal angstaanjagend vinden, zoeken we al jaren naar allerlei manieren om de geboorte een beetje relaxed door te komen. Helemaal 2019 is hypnobirthing. Dat is een soort mindfulness voor zwangere vrouwen en gaat uit van je eigen kracht, dat jouw lichaam gemaakt is om te baren en dat je, bij een normaal verloop, daar helemaal geen pijnstilling of andere medisch ingrepen bij nodig hebt. Aanrader: presentatrice/actrice Georgina Kwakye schreef een fijn boek vanuit die filosofie: Ik ga relaxed bevallen. En mocht je wat meer begeleiding nodig hebben, dan is ze ook als coach in te huren.