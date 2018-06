Een kind opvoeden binnen twee culturen: een eitje óf een uitdaging

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week vraagt een forummer advies over voor het eerst naar buiten gaan met je baby. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

‘Twee culturen op een kussen, daar ligt de duivel tussen’, zo werd vroeger altijd gezegd. Maar wat nu als blijkt dat deze duivel jullie ouders zijn? De zwangere forummer Beautifulprincess (20) heeft een Turkse vriend (21) en is zelf Nederlandse, maar hun families komen er niet uit wat betreft de opvoeding. Haar mede-forummers bieden nu de helpende hand.

IJskoffie*: ‘Als jullie denken oud en wijs genoeg te zijn om een kind te krijgen, zijn jullie ook oud genoeg om hier zelf – met z´n tweeën – een beslissing over te nemen.’

'Als jullie denken oud en wijs genoeg te zijn om een kind te krijgen, zijn jullie ook oud genoeg om hier zelf – met z´n tweeën – een beslissing over te nemen.' 3thee: 'Als ik niet gelovig ben, ga ik uiteraard niet mijn kind volgens een geloof opvoeden. Dat gaat veel te veel tegen mijn basisprincipes in. Mocht mijn man wel licht-gelovig zijn, dan zou ik allang geprobeerd hebben hem daarvan te genezen in plaats van mijn kind in verzinsels te laten geloven, omdat opa en oma dat willen of eisen.'

Browniechocolate: 'Een goede vriendin van mij is ook Nederlandse en haar vriend Turks. Zij hebben gekeken naar welke tradities voor hun belangrijk zijn en graag willen dat hun kind dat meekrijgt. Voor haar is het Sinterklaas en Kerst en voor hem de Ramadan met het Suikerfeest en Offerfeest.'

Kunstenkitch: 'Eerlijk gezegd zou ik ook niet blij zijn als mijn dochter zwanger thuiskomt en haar kind islamitisch op gaat voeden, omdat de ouders van de jongen dat willen. Moslim zijn gaat echt wel iets verder dan ramadan, geen varken eten en dergelijke. Voor mij persoonlijk staat de islamitische cultuur zo ver af van alle dingen die ik belangrijk vind, dat ik echt niet zou staan te juichen. Zou ik ruzie schoppen? Nee. Wel zou ik heel duidelijk maken dat ik mijn kleinkind andere dingen gun en hopen dat ik er met de schoonouders uitkom.'

8102: 'Ga met een maatschappelijk werker in overleg. Geef de baby jouw achternaam en de vader kan de baby dan erkennen. Maar trouw niet omdat het zogezegd moet van jullie ouders. Jullie zijn beiden nog veel te jong.'

Dianaf: 'Als jullie tweeën het niet eens zijn over de opvoeding, misschien moet je er nog maar eens over na gaan denken of het wel verstandig is om aan een kind te beginnen. Leuk als jullie ouders het met elkaar eens zijn, maar jullie moeten het samen gaan doen. De mening van jullie ouders is in principe niet belangrijk. Tenzij jullie verwachten dat ze alles voor jullie gaan regelen en financieren, in dat geval zijn jullie zeker niet klaar voor een kind.'

