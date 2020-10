Het ouderschap gaat niet altijd over rozengeur en maneschijn, zo blijkt maar weer. Presentatrice Tess Milne (32), moeder van twee zoons Cairo en Skye, doet een boekje open. ‘We zien veel perfecte plaatjes (ook bij mij) over het ouderschap. Glimmende moeders en perfect gestylede baby’s. Waarom niet de andere kant?’

Allerbelangrijkste

‘Ik vind het lastig, omdat ze het allerbelangrijkste zijn wat ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Omdat ze een kamer in je hart hebben opengemaakt waarvan je niet eens wist dat ‘ie er zat. En je wilt niet dat mensen daar ook maar een centimeter aan twijfelen. Maar dat zorgt dus voor een scheef beeld. En dat wil ik doorbreken.’

Chaos

‘Deze foto is gemaakt op een zware dag’, vertelt de presentatrice. ‘Ik was net hersteld van een voedselvergiftiging en was alleen met de kiddo’s. Ik had afgesproken om bij mijn ouders een bakkie te doen en wilde graag op tijd zijn. Red flag: probeer nooit ergens op tijd te komen met een peuter en een baby!’, gaat ze verder.

Zwaarste moment

‘Normaal de deur uit komen is zo’n luxe, wat je past beseft als je kinderen krijgt. Nu vind ik het (geen grap) het zwaarste moment van de dag. Oké, samen met het avondritueel dat ik ‘the witching hour‘ noem. Kinderen moe, ouders moe = chaos. Nu vind ik het (geen grap) het zwaarste moment van de dag. Oké, samen met het avondritueel dat ik ‘the witching hour‘ noem. Kinderen moe, ouders moe = chaos.’

Jongleren met tassen

Het huis uitkomen met twee jonge kinderen is een hele onderneming. ‘Ondertussen huilt mijn baby omdat hij honger heeft, probeert Cairo onder een tafel door te duiken en sta ik met drie tassen te jongleren. Ik struikel over mijn eigen voeten. ‘Please kan iedereen gewoon even meewerken?!’ Cairo is stil en kijkt me aan alsof ik gek ben geworden. ‘Mama is moe zeg ik aarzelend.’ En ik zak mentaal door de grond. Ik heb me op de kast laten jagen door een peuter en een baby.’

Herkenning

‘Het voelt als zoiets kleins ‘de deur uitkomen’ maar op dat moment voelt het zwaarder als die 16,1 km die laatst heb gerend.’ Tess hoopt dat andere ouders zich hierin kunnen herkennen. ‘Please zeg me dat ik niet de enige ben.’ De blondine krijgt veel steun. ‘Heerlijk, je eerlijkheid’, klinkt het in de comments. ‘Dit is precies de reden dat ik niet weet of ik klaar ben voor een tweede, want ik voel dit al met één kind.’

Bron: Flaironline.nl, Instagram | Beeld: Brunopress