Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Hoe eerlijk ben jij tegen je kind?

M. heeft zich vanaf het begin al voorgenomen om altijd zo eerlijk mogelijk tegen haar kinderen te zijn. “De tandenfee en kerstman bestaan niet en de paaseieren worden verstopt door papa en mama. Als iemand dood gaat, wordt iemand geen ster en gaat die persoon niet slapen.” Nu er recent een familielid is overleden en M. haar kinderen allerlei verschillende verhalen te horen krijgen, twijfelt ze of haar eerlijkheid niet te hard is. Ze vraagt de VIVA-Mama’s hoe zij dit soort dingen aanpakken. Dit is 10x jullie mening.

Alecta : ‘Ik ben eerlijk tegen mijn kinderen, maar ik gun ze ook hun fantasie. Over de dood ben ik gewoon eerlijk, omdat ik dit belangrijk vind. Bij bijvoorbeeld Sinterklaas ben ik ren stuk soepeler.’

: ‘Ik ben eerlijk tegen mijn kinderen, maar ik gun ze ook hun fantasie. Over de dood ben ik gewoon eerlijk, omdat ik dit belangrijk vind. Bij bijvoorbeeld Sinterklaas ben ik ren stuk soepeler.’ RocketScienceFiction : ‘Een kind is niet goed in staat om hele abstracte begrippen goed te begrijpen. Niets mis mee om dat te laten invullen door fantasie. Dromen en fantaseren heeft ook nut en is gezond.’

: ‘Een kind is niet goed in staat om hele abstracte begrippen goed te begrijpen. Niets mis mee om dat te laten invullen door fantasie. Dromen en fantaseren heeft ook nut en is gezond.’ Himalaya : ‘Ik heb ook in Sinterklaas geloofd, en heb daar niets aan overgehouden. Kan me ook niet herinneren dat ik me ‘voorgelogen’ heb gevoeld.’

: ‘Ik heb ook in Sinterklaas geloofd, en heb daar niets aan overgehouden. Kan me ook niet herinneren dat ik me ‘voorgelogen’ heb gevoeld.’ EHR : ‘Ik heb min of meer dezelfde insteek als jij in mijn opvoeding. En nee, ik heb niet het idee dat mijn dochter iets mist. Haar speelwereld is nog heel magisch. Kerst en Pasen zijn gezellig. En dat Sinterklaas niet bestaat kwam ze deels zelf mee en was deels een grote opluchting.’

: ‘Ik heb min of meer dezelfde insteek als jij in mijn opvoeding. En nee, ik heb niet het idee dat mijn dochter iets mist. Haar speelwereld is nog heel magisch. Kerst en Pasen zijn gezellig. En dat Sinterklaas niet bestaat kwam ze deels zelf mee en was deels een grote opluchting.’ Labira: ‘Geef vooral antwoord op de vragen die komen. Dat zijn vaak de meest verrassende vragen waar je in je eigen verhaal helemaal niet op zou zijn gekomen. Ik zou wel aan omstanders vragen om kind niet te veel te verwarren met verschillende theorieën. Al kun je natuurlijk ook uitleggen dat niemand het echt weet en dat mensen er daarom verschillend over denken.’

Lees ook

Peuter durft niet meer achterop de fiets, 8x jullie tips

Pindakaasjes : ‘Ik denk echt dat je dit per kind en per situatie moet bekijken. Mijn jongste leeft graag in een fantasie bubbel, maar op een dag kwam ze ook een soort van verontwaardigd thuis omdat ze die dag wel 3 verschillende Sinterklazen had gezien, daar trapte ze mooi niet in! Ze zag zelf dat het niet klopte en ik heb haar gelijk gegeven. Vragen over ziekte en dood zijn van een heel andere orde. Ik heb ze daar nooit broodjes aap over verkocht maar heb op bepaalde vragen ook wel eens geantwoord, dat ik ze dat graag wilde uitleggen wanneer ze iets ouder waren.’

: ‘Ik denk echt dat je dit per kind en per situatie moet bekijken. Mijn jongste leeft graag in een fantasie bubbel, maar op een dag kwam ze ook een soort van verontwaardigd thuis omdat ze die dag wel 3 verschillende Sinterklazen had gezien, daar trapte ze mooi niet in! Ze zag zelf dat het niet klopte en ik heb haar gelijk gegeven. Vragen over ziekte en dood zijn van een heel andere orde. Ik heb ze daar nooit broodjes aap over verkocht maar heb op bepaalde vragen ook wel eens geantwoord, dat ik ze dat graag wilde uitleggen wanneer ze iets ouder waren.’ Mavelle : ‘Over “gewone” dingen zoals geboorte, overlijden, hoe worden kinderen gemaakt enz ben ik altijd eerlijk geweest op het niveau van de kinderen en legde ik uit hoe het zit.’

: ‘Over “gewone” dingen zoals geboorte, overlijden, hoe worden kinderen gemaakt enz ben ik altijd eerlijk geweest op het niveau van de kinderen en legde ik uit hoe het zit.’ Shala91 : ‘Ik ben zo eerlijk mogelijk, zo duidelijk mogelijk, zo leeftijdsadequaat mogelijk. Het voorkomt bij mijn kind angsten en (nog engere) eigen invulling. Bij iemand die doodgaat zeg ik zelf altijd dat diegene voor altijd in je hart zit, maar ook gerust dat het lichaam vergaat/verbrand wordt.’

: ‘Ik ben zo eerlijk mogelijk, zo duidelijk mogelijk, zo leeftijdsadequaat mogelijk. Het voorkomt bij mijn kind angsten en (nog engere) eigen invulling. Bij iemand die doodgaat zeg ik zelf altijd dat diegene voor altijd in je hart zit, maar ook gerust dat het lichaam vergaat/verbrand wordt.’ Viva-amber : ‘Kinderen tot 10 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid nog niet onderscheiden. Jouw realiteit is niet de realiteit van een kind. Er is niets mis met fantasie en creativiteit. Het zijn twee eigenschappen die je nodig hebt. Je gaat ook niet met je kind door de Efteling lopen roepend dat het allemaal niet echt is.’

: ‘Kinderen tot 10 jaar kunnen fantasie en werkelijkheid nog niet onderscheiden. Jouw realiteit is niet de realiteit van een kind. Er is niets mis met fantasie en creativiteit. Het zijn twee eigenschappen die je nodig hebt. Je gaat ook niet met je kind door de Efteling lopen roepend dat het allemaal niet echt is.’ Mindervanmij: ‘Ik ben vrij eerlijk over alles tegen mijn zoon. Je kan ze niet overal van afschermen. Ik probeer dingen wel op zijn niveau uit te leggen. En niet teveel in detail te gaan, ik geef antwoord op zijn vragen, maar niet meer dan dat. Geef hem ook even tijd om het te verwerken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock