8x dit moet elke moeder weten: de eerste keer zwemmen met je baby of peuter

Voor het eerst baby- of peuterzwemmen: klinkt leuk, maar is een hoop gedoe. Geen idee waar je moet beginnen? We zijn er om je op weg te helpen. 8 tips om goed voorbereid het water in te gaan met je kleine.

Over het algemeen kan je met jouw kleine vanaf 2/3 maanden babyzwemmen, mits je kindje gezond is, goed groeit en alle vaccinaties heeft gehad.

Warm

Baby’s kunnen hun lichaamswarmte nog niet goed reguleren en zijn daarom vatbaar voor onderkoeling. Let daarom goed op de watertemperatuur rond de 31/32 graden is.

Niet te lang

Zwemmen is een intensieve activiteit voor je baby of peuter. Een les van 20 tot 30 min is lang genoeg voor zo een kleintje. Plan hierna ook geen andere drukke activiteiten in. Je kleine wil waarschijnlijk lekker slapen en bijkomen van alle indrukken.

Dit gaat er in je zwemtas

Een zwemluier! Je kan deze het beste pas in het zwembad aan doen. Zwemluiers houden namelijk alleen ontlasting tegen en geen vocht.

Natuurlijk een mooi zwembroekje of badpakje. De badpakken van Ilaya Kids kun je makkelijk aan en uit doen en zijn voorzien van drukknopen aan de onderkant om zo gemakkelijk en snel luiers te verschonen: werkt net zoals een romper, dus. Dat scheelt een hoop gesjor over een nat kinderlijf, en dat kleedt wel zo makkelijk aan en uit. Handiger dan welk ander badpak dan ook én ze zien er nog eens te schattig uit, ook.

Wasgel om na het zwemmen het chloor water af te spoelen. Kijk wanneer mogelijk eerst of er plek is om te douchen met je kleine. Eenmaal uit het water is het erg koud en is de kans op onderkoeling voor kleine baby’s groot.

Een handdoek en grote hydrofiele doek om je kindje na het zwemmen droog en warm te houden. Wikkel de handdoeken in een kruik die thuis hebt gevuld met heet water; zo blijven ze lekker warm.

Je kleine heeft enorme trek gekregen van al dat gespetter. Neem daarom voor je baby een lekker warm flesje (afgekolfde) melk mee. En voor je peuter een tussendoortje of een boterham.

Bodylotion of olie om je kleine lekker in te smeren. Chloorwater droogt namelijk de huid uit.

Je gebruikelijke verzorgingsspullen zoals luiers, babydoekjes, kleding, mutsje, enzovoorts.

En vergeet vooral jezelf niet. Trek je eigen zwemspullen thuis al aan: dit scheelt een hoop stress. Kleed bij aankomst eerst jezelf uit en dan je baby en bij vertrek doe je dit precies andersom. En slippers, altijd handig om mee te nemen voor jezelf. Neem de maxi cosi mee naar binnen, dan kun jij de kleine daarin leggen om jezelf aan te kleden.

Tekst: Sara Dekker, Ilaya Kids | Beeld: fotograaf Daisy van Knotsenburg