Eet je kind z’n groenten niet op? Stop met snijden

Eten jouw kinderen ook niet altijd braaf hun groenten op, maar wil je dat ze tóch genoeg binnenkrijgen? Volgens Australisch onderzoek kan je het best hele groenten aan je kroost geven in plaats van kleine stukjes.

Dat menen onderzoekers van het Deakin’s Centre for Advanced Sensory Science.

Wortels, wortels, wortels

Twee dagen achter elkaar kreeg een groep van 72 basisschoolleerlingen een broodtrommel met 500 gram wortels voorgeschoteld. De ene dag zat er een hele wortel in hun trommel, de volgende dag was dezelfde hoeveelheid in kleine stukjes gesneden. In tien minuten mochten de kinderen zoveel eten als ze zelf wilden.

Wat bleek? Wanneer er één groot stuk groente werd meegegeven, aten de kinderen acht tot tien procent meer wortel dan wanneer het in kleine stukjes was gesneden. Sommigen aten zelfs de hele wortel op.

‘Dit laat zien dat ouders beter hele stukken groenten kunnen meegeven, als ze willen dat hun kinderen meer groenten eten,’ vertelt onderzoeksleider Gie Liem. ‘En het is nog makkelijker voor de ouders, ook.’

Kinderbrein

‘Ik vind het een logische uitkomst, kinderen kijken altijd naar hoeveelheden,’ zegt opvoedkundige Marina van der Wal tegen Editie NL over het onderzoek. ‘Vier snoepjes zijn bijvoorbeeld altijd leuker dan twee, maar het gaat ook op voor groenten die ze niet lekker vinden: dan hebben ze liever één stuk dan veel kleine.’ Volgens Van der Wal zien kinderen hoeveelheden nog niet in perspectief: ze zien niet dat de grote wortel hetzelfde is als alle kleine stukjes. ‘Dit onderzoek is voor professionals niet verrassend, maar voor ouders wel. Ze krijgen zo toch meer inzicht in hoe het kinderbrein werkt.’

Bron Editie NL | Beeld Sanoma Beeldbank