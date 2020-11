9x waarom je je eigen moeder wat vaker zou moeten koesteren

‘Mama, ik hou van je’. Woorden die we misschien te weinig uitspreken of niet hardop zeggen, maar wat élk kind (ongeacht leeftijd) diep van binnen sterker voelt dan wat dan ook.

Ze is je rots in de branding, je grote voorbeeld maar boven alles jóuw moeder. En er is niemand op de wereld die dat kan evenaren. En daar mogen we zo nu en dan best wel even bij stilstaan. Daarom deze speciale: 9x waarom we zo verschrikkelijk veel van onze moeders houden.

1. Ze zal áltijd en onvoorwaardelijk veel van je houden

Het maakt niet uit wat je doet of welke streek je nu wéér hebt uitgehaald. Je moeder zal altijd van je houden! Ook als je de meest slechtste beslissing ooit hebt gemaakt of doet waar zij op tegen is. Ze zal áltijd van je houden en dat zal altijd zo blijven. No matter what.

2. Ze steunt je in alles wat je doet

Moeders willen het beste voor hun kind. En wat zij het beste vinden, is hun kleintje zielsgelukkig zien. Of dat nou het volgen van een studie in het buitenland is of dat je er nou voor kiest om een eigen kledingwinkel te openen. Zij is gelukkig als jij dat bent. Daarom zal ze je door dik en dun steunen en het uitkomen van je dromen als geen ander stimuleren.

3. Ze doet alles voor je

Een dagje op de kinderen passen terwijl jij met je partner even ontspant, of je naar het vliegveld brengen omdat je auto kapot is. Je moeder staat altijd voor je klaar en zal alles voor je doen. Dat maakt haar toch wel een échte powervrouw, hé.

4. Je kan altijd bij haar terecht

Je kan je moeder áltijd opbellen – ook al is het midden in de nacht. Jouw moeder staat altijd voor jou klaar en wilt graag een luisterend oor bieden. Heb jij dus een vervelende opmerking gehad van een vriendin, ruzie met je lover of zit je met problemen op het werk? Jouw moeder is er voor je. Zij zal je nooit veroordelen of haar mond voorbijpraten. Je kunt je moeder als geen ander vertrouwen en deelt dan ook alle juicy roddels met haar. Zonder ook maar te moeten zeggen dat het geheim moet blijven.

5. Je bent sinds je ‘bestaat’ al met haar

Je was vanaf dag één met haar. Eerst in haar buik, toen op haar borst, later aan de hand en nu is één blik al genoeg om elkaar te begrijpen. De band die je met haar hebt is zo speciaal, niets of niemand kan dat overtreffen.

6. Zij is jouw ‘thuis’

Overal waar je moeder is, voel jij je thuis. Je moeder is je ‘thuis’. Heel gek is dit eigenlijk niet, aangezien je als baby letterlijk in haar hebt gewoond. Daarom voelen we ons ook altijd bij onze moeders écht thuis. Het maakt niet uit waar je bent, als je moeder er is voelt élke plek als home sweet home.

7. Ze heeft altijd gelijk

Ze geeft je liefdesadviezen waar je niet altijd op zit te wachten. Of ze vertelt, voordat je het überhaupt zelf hebt ondervonden, dat je huidige studie je niet gelukkig zult maken. Misschien stribbel je soms tegen, maar uiteindelijk kan je niet anders dan haar gelijk geven. Want haar moedergevoel is sterker dan wat dan ook en ze heeft – hoe irritant het ook is – altijd gelijk.

8. Je bent 50% van je moeder

Jullie delen hetzelfde DNA. En je DNA is erg bepalend voor wie je bent, hoe je eruit ziet en waar je van houdt. Ze herkent jou in haarzelf en dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. En hoe ouder jij wordt, hoe meer jij jezelf betrapt dat je steeds meer op haar gaat lijken. Eigenlijk zijn jullie één. En stiekem vind je dat helemaal niet erg! 😉

9. Ze is je voorbeeld

Je spreekt altijd vol lof over je moeder. Over hoe ze je heeft opgevoed, waar ze je heeft voor behoed, de kansen die ze je heeft gegeven en de onvoorwaardelijk liefde die je elke dag weer van haar krijgt. Als je later kinderen krijgt weet je zeker dat je het net zo gaat aanpakken. En stiekem kijk je nu naar je moeder en denk je: ‘Wat een verschrikkelijk tof mens is die moeder van mij!’.

Bron: Beautify | Beeld: iStock