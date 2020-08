Dít zijn de verrassende eigenschappen van kinderen die zijn geboren in augustus

Is je kind in de zomermaand augustus jarig? Dan heeft je zoon of dochter het sterrenbeeld Leeuw of Maagd. En dat zegt een hoop over het karakter.

Zo blijkt dat kinderen die jarig zijn in augustus, veel verrassende eigenschappen hebben die hun persoonlijkheid kenmerkt.

Sterrenbeeld

Allereerst zijn kinderen met het sterrenbeeld Leeuw heel uitbundig, sociaal en actief. Ze zijn zelfverzekerd en zitten zowel fysiek als mentaal goed in hun vel. Ze zijn trots, hebben een sterke eigen wil en weten goed hun zin te krijgen. Kinderen met het sterrenbeeld Maagd zijn wat introverter, rustiger en sneller tevreden met iets kleins. Ze letten op de kleinste details en kunnen heerlijk zelfstandig spelen. Ze zijn betrouwbaar, hebben veel vaste vrienden en vriendinnen en ze zijn intelligent.

Maar er is ook meer te zeggen over alle kinderen die jarig zijn in augustus, ongeacht hun sterrenbeeld. Want zomerkinderen zijn vaak kinderen die weten wat ze willen. Ze laten hun stem gelijk horen als het ze niet zint, wat voor moeders niet altijd even makkelijk is. ‘Ze zijn van al van jongs af aan heel slim. Combineer die intelligentie met hun eigenzinnige benadering van het leven en ze zijn niet te stoppen,’ waarschuwt astrologe Perrakis. ‘Ouders kunnen zich maar beter voorbereiden op het feit dat zij niet alleen hun kinderen iets bijbrengen, maar dat hun kinderen ook hen de les zullen lezen.’

Jongste

Op school gaat het niet altijd gemakkelijk, want augustus-kinderen zijn de jongsten in de klas. Daardoor moeten ze hard rennen om de rest bij te houden. Ondanks dat kunnen ze zich verbaal zo sterk uiten, dat ze sociaal gezien meedoen met de rest. Ze zijn eerder leiders van een groep dan volgers. Augustus-kinderen zijn vrolijk, creatief en absoluut geen muurbloempjes. Wat een gezelligheid, met zo’n kind in huis, toch?

Bron: Ouders van nu | Beeld: iStock