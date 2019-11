De H&M-kinderafdeling heeft van alles wat en is dan ook bij een groot publiek populair. Maar voor de moeders die niet per sé heel dol zijn op primaire kleuren en drukke prints, en hun kind liever in een ‘sophisticated’ en iets luxer ogend pakje hijsen, is het aanbod beperkt. Maar daar komt nu verandering in.

Niet langer alleen voor baby’s

Voor baby’s heeft H&M sinds een aantal jaar het razendpopulaire Baby Exclusive, een lijn die alleen in de online shop van de keten te vinden is. Maar dit concept loopt maar tot maat 104, geschikt voor pasgeboren baby’s tot ± een vierjarig kind. Sommige moeders vrezen met grote vreze het moment dat de volgende maat wordt bereikt: zijn ze dan écht aangewezen op Frozen-jurkjes, glitterleggings, pailettentruien en Duplo-kleuren (of duurdere alternatieven van kleinere merken)? Niet meer.

Kids Exclusive

H&M heeft deze week ook Kids Exclusive gelanceerd, een vergelijkbare lijn met stijlvolle trendkleuren, strakkere ontwerpen en kwalitatief nét iets mooiere materialen. En man, wat zijn we daar blij mee (de gebeden op de redactie zijn verhoord!). De lijn is verkrijgbaar in de maten 92 tot 140, waardoor liefhebbers hun kids nu – als het een beetje meezit en de groeispurt niet te vroeg begint – wel tot hun tiende levensjaar in de mooie collecties kunnen hullen.

Klaar voor de kerst

Er is meteen veel moois voor de feestdagen te vinden in de shop: van velvet jurkjes en kerstige geruite items, tot suède ballerina’s en fijne stijlvolle basics. Vullen maar, die winkelmand!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door H&M Kids (@hm_kids) op 21 Nov 2019 om 12:19 (PST)

Bron: Flair | Beeld: Instagram, Unsplash