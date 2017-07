Eindelijk: eerste grote Nederlandse bedrijf voert maand vaderschapsverlof in

Terwijl papa’s in het buitenland soms wel drie maanden vaderschapsverlof krijgen, moeten mannen in Nederland het nog steeds doen met twee schamele dagen. Gelukkig lijkt het ook hier nu ein-de-lijk de goede kant op te gaan. ING geeft alvast het goede voorbeeld.

ING is de eerste grote Nederlandse onderneming die langdurig vaderschapsverlof invoert. In de nieuwe cao van het bedrijf staat dat medewerkers die vader worden een maand met betaald verlof mogen. Bovendien hebben ze recht op drie maanden onbetaald verlof. Ook voor niet-biologische moeders geldt deze regeling.

Op dit moment krijgen vaders in Nederland wettelijk twee werkdagen vaderschapsverlof. In de Tweede Kamer ligt een voorstel om dat te verlengen naar vijf dagen. Nederland, Ierland en Zwitserland hebben vergeleken met de rest van Europa de minste kraamverlofdagen voor vaders.

Way to go, ING!

Bron NRC | Beeld Sanoma Beeldbank