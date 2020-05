Actrice Elise Schaap, bekend van onder meer ‘Undercover’, ‘Familie Kruys’ en haar briljante persiflages in de ‘TV Kantine’, maakte in september 2019 bekend een miskraam te hebben gehad. Ze wilde het taboe rondom het gevoelige onderwerp doorbreken, maar kijkt nu met gemengde gevoelens terug op deze openbaring…

Elise Schaap openhartig over miskraam

Vorig jaar vertelde de actrice aan het tijdschrift Jan openhartig over het moment dat ze er tijdens een routine-echo achter kwam dat het hartje van haar kindje niet meer klopte. In de nieuwste editie van LINDA. vertelt Elise daar nu spijt van te hebben. “Ik zou het niet weer doen”, aldus de ster uit de Netflix-serie Undercover (waarvan gisteren een releasedatum voor het tweede seizoen bekendgemaakt is én Elise verklapte dat er ook al een derde reeks in aantocht is).

‘Het verdriet bleef zo voelbaar’

Vorig jaar deelde Elise: “Ik ben mijn naïviteit rondom zwangerschap even kwijt. Inmiddels heb ik van zo veel kennissen en vrienden gehoord dat ze ook iets hebben meegemaakt. Normaal gesproken is relativering mijn overlevingskracht. En ook al kan ik verstandelijk vrij snel rusten in het feit dat het dan niet zo had mogen zijn, het verdriet bleef zo voelbaar in mijn lichaam.”

Verplicht om te delen

“Ik moest een theatertour afzeggen en voelde me daardoor gek genoeg min of meer verplicht er iets over te zeggen, om openheid van zaken te geven”, zo blikt Elise er nu op terug. “Ik deed dat in een interview met een blad, dacht dat daarmee de kous af was, maar ik werd meteen gebeld door allemaal praatprogramma’s of ik er daar ook over wilde praten.”

‘Het was nog zo vers’

Daar had ze echter helemaal geen behoefte aan. “Ik heb mezelf toen wel een paar keer voor mijn kop geslagen: waarom heb ik dit gedeeld? Het was ook nog zo vers”, zo vindt ze nu. Gelukkig had het ook een positief randje. “Ik kreeg ook veel lieve berichten en vond het ook mooi hoe open jij was over jouw gevoelens: het is voor veel mensen toch een soort troost.”

Gelukkig gezinnetje

Elise is al jaren dolgelukkig met haar vriend Wouter de Jong (bekend van onder meer GTST #Milan). Er was een kleine pauze, want Elise is één keer vreemdgegaan. Toen ze net samenwoonden, zat Elise niet lekker in haar vel en werd ze verliefd op iemand anders. Gelukkig heeft de relatie de storm overleefd en kreeg het acteurskoppel in 2015 een dochtertje Ava.

