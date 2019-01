Ellen Hoog: ‘Ik vind dat getrap in m’n buik zó gezellig’

Als hockeyinternational was Ellen Hoog jarenlang maar met één ding bezig: superfit zijn. Het kon altijd sneller, beter, strakker. Maar nu de Olympisch kampioen zwanger is, vindt ze het wel goed zo. ‘Ik ben een stuk milder voor mijn lijf geworden. En voor mezelf.’

Tekst: Kim Hopmans | Foto’s: Tom ten Seldam

Weet je zéker dat je zwanger bent? Er is amper iets van te zien!

‘Haha, mijn buik begint nu toch écht wel te groeien. Maar ja, dat lijkt me ook de bedoeling. Verder ben ik inderdaad nog redelijk de oude, al zit ik wel een beetje in mijn eigen coconnetje. Best lekker. Ik ben zo’n typisch irritante zwangere die het allemaal prachtig vindt.’

Je zit op een roze wolk?

‘Ik vind het heerlijk om zwanger te zijn, maar kan ook niet wachten tot ik mijn meisje in het echt zie. Al is het maar om zéker te weten dat het een meisje is.’

Twijfel je daaraan?

‘Ik dacht honderd procent zeker te weten dat het een jongen zou zijn. Nergens op gebaseerd, gewoon een gevoel. Kelvin dacht het ook. Natuurlijk zijn we er hartstikke blij mee, maar ik moest echt even wennen aan het idee dat het een meisje is. Het lijkt me nog steeds leuk om ooit een jongetje krijgen, maar dit stoere wijffie hebben we dan in elk geval al.’

Kwam je zwangerschap als een verrassing?

‘Ja en nee. Hoewel we er wel echt mee bezig waren, kwam het toch als een verrassing. We waren op vakantie in Italië toen ik dacht dat ik ongesteld ging worden. Ik was teleurgesteld en had het gevoel dat mijn lichaam faalde. Heel gek, maar even bekroop me de angst van stel-dat-het-nooit-gaat-lukken…’

Maar… je werd niet ongesteld?

‘Nee! En ineens wíst ik het ook. Bij een Italiaanse apotheek kocht ik voor de zekerheid een zwangerschapstest. En toen begon het gegoochel op de wc. Het licht was slecht, het streepje vaag en was incinta nou Italiaans voor ‘zwanger’ of niet? Toch maar even googlen. Maar het was écht zo.’

Wanneer wisten jullie dat jullie er klaar voor waren?

‘Vroeger droomde ik al van een gezin met vier kinderen, maar daar kom ik nu wel een beetje op terug. Volgens mij ben je er nooit helemaal honderd procent klaar voor. Wel wist ik zeker dat ik, toen ik vorig jaar stopte met hockeyen, per se een jaar wilde afkicken. Na al die jaren intensief sporten en fit zijn, wilde ik mezelf ook op een andere manier ontdekken en genieten van het normale leven. Tegelijkertijd kreeg ik de kans om een paar gekke reizen te maken en een tv-programma op te nemen. Toen er vervolgens weer een rustige periode aanbrak, was er was eigenlijk geen reden om er níet voor te gaan.’

En de timing is briljant, want je beste vriendin Naomi van As beviel afgelopen jaar ook van een dochter. Hoe reageerde ze op jouw nieuws?

‘Ik gaf haar een boekje over moederschap en zei: ‘Als je het uithebt, geef je het maar weer terug, want dan heb ik het nodig.’ ‘Ja prima,’ zei ze en liep weg. ‘Sjaan, hallo!’ riep ik. ‘Dan heb ík het nodig…’ Toen viel het kwartje pas. Ze was door het dolle natuurlijk. En omdat ze net op mij voorloopt, kan ik mooi afkijken hoe ze alles aanpakt.’

